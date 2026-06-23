"Доста интересни показания": Невзоров е признал пред МВР за висши протекции

Украинският инвеститор Олег Невзоров е признал пред разследващите, че е получавал съдействие и протекция от високо ниво за дейността на свързаната с него компания КУБ. Това стана ясно от изявление на вътрешния министър Иван Демерджиев, който обяви, че показанията на бизнесмена хвърлят светлина върху начина, по който определени длъжностни лица са си "затваряли очите" за редица практики около скандалния комплекс в местността Баба Алино.

По думите на Демерджиев Невзоров е бил засечен от българските служби веднага след влизането си в страната и още същия ден е започнал да дава показания, като разпитите са продължили и през следващите дни. Още: Прокуратурата с ново развитие по случая с Олег Невзоров

"Доста интересни показания"

"Доста интересни са показанията на Олег Невзоров и мисля, че до голяма степен ще изяснят това, което се е случило. Те изясняват механизма, по който са си затваряли очите определени длъжностни лица и осветляват други интересни обстоятелства", заяви министърът в Пловдив.

Той допълни, че става въпрос за съдействие, което Невзоров и корпорация КУБ са получавали от представители на властта, като намекна, че протекцията е достигала до най-високи нива.

Междувременно от прокуратурата във Варна потвърдиха официално, че Невзоров е разпитван единствено в качеството на свидетел по разследванията, свързани с аферата "Баба Алино". Към момента срещу него не са повдигнати обвинения. Още: Олег Невзоров пред БНР: Не се чувствам виновен, никъде няма да избягам

Според окръжния прокурор Радослав Лазаров и ръководителя на Районната прокуратура Невена Илиева по случая се водят общо шест досъдебни производства. Те се разследват от две варненски прокуратури и обхващат различни аспекти на строителството и административните процедури около комплекса.

Сред проверяваните обстоятелства са издадените актове за търпимост, за които има съмнения за нарушения, незаконна сеч, водохващания, както и евентуални длъжностни престъпления. Разследващите анализират и документацията, иззета от офисите на компанията КУБ в края на май.

Прокурорите подчертаха, че към момента доказателствата не са достатъчни за привличане на обвиняеми лица по нито едно от образуваните производства. Продължават разпити на свидетели и съвместна работа с други институции.

Лазаров посочи още, че няма информация във Варненския съд да е постъпвало искане за екстрадиране на Невзоров, а въпросите около експулсирането му и последвалото му завръщане в страната са от компетентността на ДАНС. Още: Невзоров е в България от дни, разпитан е по разследването за Баба Алино

На фона на засиления обществен интерес временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова е изпратила във Варна прокурори от Върховната касационна прокуратура. Целта е да бъде оказана методическа помощ и да се гарантира пълно изясняване на всички факти и обстоятелства около един от най-шумните скандали през последните седмици.