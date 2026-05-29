Прокуратурата води 4 разследвания за "незаконния" град край Варна

Прокуратурата във Варна обяви, че по случая с мащабното незаконно строителство в местността Баба Алино се водят общо четири досъдебни производства, като най-старото от тях продължава вече близо година и половина без да е приключило.

Информацията беше разпространена от Апелативната прокуратура заради засиления обществен интерес към т.нар. незаконен град край Варна, където проверки разкриха десетки постройки без необходимите строителни разрешения. Темата отново излезе на преден план, след като кметът на Варна Благомир Коцев заяви, че започналата още през 2024 г. прокурорска проверка е "потънала".

Най-ранното разследване е образувано на 4 декември 2024 г. и е свързано с незаконна сеч в района. Според данните между 22 и 25 юли същата година са били отсечени 41 дървета от горския фонд без необходимото писмено разрешение. Разследването се води за престъпление против околната среда, като към момента все още не е приключило.

Междувременно на терена в Баба Алино е изграден мащабен жилищен комплекс върху площ от над 100 декара. Имотите са 36 на брой, а на място има десетки къщи, многофамилни сгради в различен етап на строителство, както и изградена инфраструктура. Според институциите част от обектите са без строителни книжа, а за други липсва необходимата документация.

Второто производство е образувано през януари 2025 г. заради съмнения за неверни декларации, използвани при издаването на удостоверения за търпимост. По данни на прокуратурата в документите е било декларирано, че постройки в района са изградени преди 31 март 2001 г. - условие, необходимо за получаване на такъв статут. Разследващите проверяват дали са били потвърждавани неистини относно времето на изграждане на сградите.

Нова активност по казуса има едва през май 2026 г., когато е започнато трето разследване. То е за предполагаемо използване на неистински документи пред Кадастъра и Община Варна през януари и февруари тази година. Според прокуратурата документите са били представяни като издадени от главния архитект на район "Приморски".

След образуването на производството са уведомени нотариусите в съдебния район, Агенцията по вписванията, Службата по геодезия, картография и кадастър, НАП и общинската администрация, за да се предотвратят евентуални сделки или други действия въз основа на спорните документи.

Четвъртото и най-ново досъдебно производство вече е поето от Окръжната прокуратура. То е насочено към проверка дали длъжностни лица в периода от юли 2023 г. до май 2026 г. са нарушавали или не са изпълнявали служебните си задължения с цел да осигурят облага за други лица.

Повод за това разследване е сигнал на Регионалната дирекция по горите - Варна, подаден през март 2026 г. След извършена проверка са установени сгради, част от които не фигурират в кадастралната карта, а други са изградени без необходимите строителни документи.

От прокуратурата подчертават, че нито едно от четирите производства не е прекратено и всички продължават към настоящия момент. Казусът остава сред най-мащабните разследвания за незаконно строителство в региона, като проверките обхващат както предполагаеми документни престъпления, така и действия или бездействия на длъжностни лица.