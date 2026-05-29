Благомир Коцев е гузен и бяга бързо: Обвиненията към кмета на Варна заради "Баба Алино" не спират

Незаконното строителство на 104-те сгради в парк "Баба Алино" край Варна и обвиненията към кмета на Варна Благомир Коцев за град в града не спират. Общинският съветник от партия "Възраждане" Георги Георгиев заяви, че кметът на Варна Благомир Коцев е гузен и бяга бързо. "Напусна залата не остана на самата дискусия, която трябваше да бъде проведена, залата беше пълна, общинските съветници задаваха въпроси, защото основният проблем е администрацията на местно ниво, която повече от година мълчи", коментира Георгиев в студиото на БНТ. Още: "Нито една тухла не е положена": ГЕРБ отричат по тяхно време да се е строяло в "Баба Алино" (ВИДЕО)

Има ли "украински анклав"?

Снимка: БГНЕС

Още: "Той отново не се огъва": Кирил Петков подкрепя Коцев срещу незаконните строежи

По думите му Община Варна се опитва да узакони въпросния "украински анклав" в "Баба Алино". Време е България да се завърне, подчерта Георгиев.

Арх. Стоян Петков, бивш главен архитект на Варна, добави, че след вчерашното изслушване на кмета на Варна Благомир Коцев се установи неговото чудовищно бездействие през последните години.

"Удостоверенията, които са издавани, Коцев каза, че са били манипулирани, но не каза как. Има заповед, с която се разрешава да бъде разработен план, с който се разрешава постройките да останат", коментира арх. Петков.

Мария Ангелова, общински съветник от ПП-ДБ в Общинския съвет на Варна защити кмета на морската столица. Към 2021 г. такива сгради - незаконни, не е имало, уточни Ангелова.

Още: ПП искат разследване около Олег Невзоров: Твърдят за чадър във Варна (ВИДЕО)