"Запазваме си правото на истината": Невзоров се скри от пресконференция, оплака се от натиск заради Баба Алино

29 май 2026, 9:31 часа 821 прочитания 0 коментара
Снимка: Личен архив
"Поради продължаващи действия, насочени към оказване на натиск върху нашата компания, които блокираха работата на офисите и служителите, включително и през нощните часове, се налага да отложим насрочената за днес пресконференция." Това съобщиха в позиция до медиите от фирмата строител на комплекса в местността Баба Алино край "Златни пясъци", за който се твърди, че е незаконен.

"Запазваме си правото на истината. Ще ви уведомим допълнително", посочват още от фирмата на украинския бизнесмен Олег Невзоров, наричан от украинските медии "известния строителен измамник от Одеса".

Резултати от проверката за строежа на комплекса край Варна трябва да са готови днес, каза кметът на Варна Благомир Коцев в петък сутрин. По думите му Община Варна ще издаде в най-кратки срокове актове за събаряне на нелегалното строителство, обеща Коцев.

Според него се касае за мащабна схема, осъществена заради бездействието на много институции. Коцев обяви, че строителството е започнало още при предишното управление на ГЕРБ.

От своя страна от партията на Бойко Борисов посочиха, че пряката отговорност за контрола над незаконното строителство е единствено на кмета и няма как да прехвърля вината на други институции или на предходното управление. От МВР обявиха, че проверяват действията на община Варна по казуса, а вътрешният министър Иван Демерджиев заговори за сепаратистка дейност - припомнете си тук: 

Демерджиев за "украинския" строеж във Варна: Правили са държава в държавата. В Украйна: Съдебен запор за Невзоров от години

Община Варна Олег Невзоров парк Баба Алино
Ивайло Илиев Редактор
