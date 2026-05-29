"Запазваме си правото на истината": Невзоров се скри от пресконференция, оплака се от натиск заради Баба Алино

"Поради продължаващи действия, насочени към оказване на натиск върху нашата компания, които блокираха работата на офисите и служителите, включително и през нощните часове, се налага да отложим насрочената за днес пресконференция." Това съобщиха в позиция до медиите от фирмата строител на комплекса в местността Баба Алино край "Златни пясъци", за който се твърди, че е незаконен.

"Запазваме си правото на истината. Ще ви уведомим допълнително", посочват още от фирмата на украинския бизнесмен Олег Невзоров, наричан от украинските медии "известния строителен измамник от Одеса".

Още: Картината на "града" в "Баба Алино": Кметът на Варна разказа за грозните детайли

Резултати от проверката за строежа на комплекса край Варна трябва да са готови днес, каза кметът на Варна Благомир Коцев в петък сутрин. По думите му Община Варна ще издаде в най-кратки срокове актове за събаряне на нелегалното строителство, обеща Коцев.

Още: Рашков намеква, че ГЕРБ и ДПС са прикривали украинската групировка около Невзоров (ВИДЕО)

Според него се касае за мащабна схема, осъществена заради бездействието на много институции. Коцев обяви, че строителството е започнало още при предишното управление на ГЕРБ.

От своя страна от партията на Бойко Борисов посочиха, че пряката отговорност за контрола над незаконното строителство е единствено на кмета и няма как да прехвърля вината на други институции или на предходното управление. От МВР обявиха, че проверяват действията на община Варна по казуса, а вътрешният министър Иван Демерджиев заговори за сепаратистка дейност - припомнете си тук:

Демерджиев за "украинския" строеж във Варна: Правили са държава в държавата. В Украйна: Съдебен запор за Невзоров от години