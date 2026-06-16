Скандалната корпорация КУБ: Всички наши проекти са реализирани със знанието на община Варна

Украинската Корпорация КУБ излезе с нова официална позиция по продължаващия скандал около дейността ѝ край Варна, като обвини кмета Благомир Коцев и част от критиците си в разпространяване на неверни твърдения и опити за дискредитиране на компанията.

Позицията идва на фона на продължаващото напрежение около мащабното строителство в местността "Баба Алино", където през последните седмици институциите установиха десетки обекти без строителни книжа и започнаха проверки за незаконно строителство и сеч. Кметът на Варна публично заяви, че в района се изгражда комплекс без издадени разрешения за строеж от общината, а държавните органи започнаха разследвания по случая.

Реакцията

В своята позиция от КУБ твърдят, че цялата дейност на компанията в периода 2023-2026 г. е извършвана въз основа на официални документи, разрешения и съгласувателни процедури, които според тях могат да бъдат проверени от компетентните институции. Още: Олигархията в България е на международно ниво и цъфти: Регионалният министър за "Баба Алино" и незаконния град

Компанията категорично отхвърля твърденията, че проектите ѝ са били реализирани без знанието на общинската администрация. От КУБ посочват, че всички документи са издавани именно по време на мандата на Благомир Коцев и определят като "абсурдни" внушенията, че мащабни инвестиционни проекти са се развивали зад гърба на общинското ръководство.

Особен акцент в позицията е поставен върху ремонта на улиците "Сава Радулов" и "Георги Боев". Според КУБ строително-ремонтните дейности са били финансирани със средства на компанията, а не чрез други източници, както е било представяно публично. От дружеството твърдят, че разполагат с договори, фактури и платежни документи, удостоверяващи направените разходи.

Компанията коментира и публикации, базирани на твърдения на украинската блогърка Ирина Гриб. От КУБ отричат собственикът Олег Невзоров някога да е заявявал, че разполага със специални връзки, позволяващи заобикаляне на закона. Според дружеството всички контакти с държавни и общински институции са били в рамките на стандартните административни процедури. Още: Незаконно е да я махате. Сами я махаме: "Тънкостите" в делото за спорната ограда в "Баба Алино"

В позицията си корпорацията подчертава, че не е политическа организация и не представлява "анклав" или "престъпна групировка", а инвеститор, който изгражда жилищни проекти, създава работни места и инвестира в инфраструктура.

Случаят с КУБ се превърна в една от най-обсъжданите теми във Варна през последните седмици. Освен проверките за незаконно строителство, полицията извърши претърсвания на адреси, свързани с дейността на корпорацията, а трима души, свързани с компанията, бяха задържани за 24 часа в рамките на разследването.

От своя страна Благомир Коцев продължава да твърди, че установените строежи в района на "Баба Алино" са незаконни и са изграждани без необходимите строителни разрешения. Още: Политически чадър над "Баба Алино"? ПП хвърли тежки обвинения към ГЕРБ и ДПС

От КУБ заявяват, че са готови да предоставят всички документи, с които разполагат, и настояват обществеността да направи изводите си въз основа на факти, а не на политически внушения и медийни интерпретации.