Великотърновският университет минава на електронно обучение
Снимка: Камелия Джанабетска/Actualno.com
Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ минава изцяло на електронно обучение до 8 ноември.
Със заповед на ректора професор Христо Бонджолов мярката се въвежда и за филиала на университета във Враца и за Педагогическия колеж в Плевен, предаде Националното радио.
Президентът на Република България Румен Радев удостои с плакет "Св. Св. Кирил и Методий" Великотърновския университет по повод 55-годиш...
През двуседмичния период насрочените изпити и защитите на дисертационни трудове ще се провеждат в електронна среда.
Етикети:
Великотърновски университет електронно обучение коронавирус
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