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Великотърновският университет минава на електронно обучение

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Великотърновският университет минава на електронно обучение
Снимка: Камелия Джанабетска/Actualno.com
Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ минава изцяло на електронно обучение до 8 ноември.

Със заповед на ректора професор Христо Бонджолов мярката се въвежда и за филиала на университета във Враца и за Педагогическия колеж в Плевен, предаде Националното радио.

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През двуседмичния период насрочените изпити и защитите на дисертационни трудове ще се провеждат в електронна среда.

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