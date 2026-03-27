Алекс Николов е вторият най-добър волейболист в света, но още е далеч от най-високоплатените играчи

Младата волейболна звезда на България Александър Николов бе избран за втори най-добър волейболист в света за 2025 година, но въпреки това остава далеч от най-високоплатените играчи в този спорт. Всъщност 22-годишният посрещач на италианския Лубе Чивитанова дори не намира място в топ 10 най-скъпоплатените волейболисти в световен мащаб. Все пак с добрите си изяви той е напът да се доближи до най-високите заплати.

Вилфредо Леон е най-скъпоплатеният волейболист в света

Най-добре платените първенства във волейбола са тези в Турция, Италия, Полша, Япония, Русия. Волейболните клубове пък възнаграждават щедро състезатели не само заради високото им ниво на игра, но и заради тяхната маркетингова стойност. Така не е изненада, че най-скъпоплатеният волейболист в света е Вилфредо Леон, който е най-популярният състезател, доказал се през годините. Състезателят на полския Богданка Люблин взима около 1,4 млн. долара на година.

Алекс Николов взима над три пъти по-малка годишна заплата от Леон

Над 1 млн. долара годишна заплата получават и други популярни волейболисти като Ървин Нгапет, Габи Гимараеш, Ким Йон-кунг, Бартош Курек и други. Няма официални данни за годишната заплата на Алекс Николов, но за млад титуляр в италианския елит, който и доминира на поста си, възнагражденията варират между 200 000 и 400 000 долара. Николов е близо до заплатите на по-опитните волейболисти, като има потенциал да стане един от най-скъпоплатените волейболисти в бъдеще.

Николов, който стана вицесветовен шампион с България през 2025-та, господства в италианския волейбол, оглавявайки няколко престижни класации. Нивото му на игра вече го поставя сред най-добрите волейболисти в света, като постепенно това ще се отрази и на неговото възнаграждение.