Алекс Николов взриви Италия в първия кръг - стана реализатор №1 и нападател №1

Голямата звезда на Световното първенство по волейбол и вицешампион с българския национален отбор Александър Николов стана реализатор №1 и нападател №1 на първия кръг в Суперлигата на Италия. Българинът показа, че ще има водеща роля за своя отбор Кучине Лубе Чивитанова при успеха над Гротадзолина с 3:1 (25:15, 25:16, 23:25, 25:23) на старта на шампионата. Николов завърши с впечатляващите 30 точки в актива си, което бе една трета от всички точки на тима.

Алекс Николов над всички в първия кръг на италианската Суперлига

Българинът записа 25 точки в атака с отличните 66% успеваемост, 4 аса от сервис - най-много от всички на полето, както и една успешна блокада. Алекс Николов логично спечели наградата за най-полезен играч в мача (MVP). Така той стана реализатор №1 на първия кръг на Суперлигата на Италия със своите 30 точки (7,5 точки средно на гейм). Втори е Фере Регерс (Алианц Милано) с 28 точки, последван от Беларус Влад Давискиба (Модена Волей) - 26. Освен това Алекс Николов стана и нападател №1 на кръг, след като записа 25 точки от успешни атаки.

Срещата бе ключова и за друг световен вицешампион с България - Илия Петков, който направи своя дебют за Гротадзолина. Той реализира 6 точки - 3 от атака и 3 успешни блокади - най-много в мача, редом с Гарджуло от домакините. Георги Татаров започна също като титуляр за Гротадзолина, но игра в първите два гейма. Той отбеляза 4 точки - 3 от атака и една блокада.

ОЩЕ: Мони Николов отново блести в Русия, фалстарт за Матей Казийски в Турция