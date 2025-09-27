България - Италия: Кога и къде да гледаме финала на Световното по волейбол

Националния отбор по волейбол на България ще излезе в сблъсък за световната титла с действащия шампион Италия. "Лъвовете" са на финал на планетарен шампионат за първи път от 55 години насам, след като през 1970 година завоюваха сребърните отличия. Те достигнаха до този мач с много усилия и паметни обрати по пътя, като успяха да се запазят без загуба през целия турнир. Италианците пък показаха, че могат да бъдат победени, след като допуснаха поражение още в груповата фаза.

Дата и час за мача България - Италия на Световното първенство по волейбол във Филипините

В съботния ден се изиграха двата 1/2-финала във Филипините. България направи много грешки, но показа добра игра в най-важните моменти и успя да се класира на финал. Страната ни надделя с 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22) над селекцията на Чехия. Няколко часа по-късно в директен сблъсък за второто място на финала излязоха световният шампион Италия и европейският шампион Полша. Италианците на оставиха много шансове на своите съперници и победиха с 3:0 (25:21, 25:22, 25:23).

В колко часа започва България - Италия?

Пътят на Италия към финала беше интересен, след като завърши на второ място в групата си. "Адзурите" те записаха две победи – с по 3:0 срещу Алжир и Украйна, а между тях загубиха от Белгия с 2:3. В елиминационните фази те бяга безгрешни като записаха три успеха с по 3:0 срещу Аржентина, Белгия и Полша. България пък е единствената страна, която е непобедена на шампионата. Сега двата най-добри отбора ще се изправят един срещу друг. Срещата е с начален час 13:30 българско време.

Коя телевизия ще излъчи срещата?

Двубоят за световната титла ще бъде пряко излъчен в българския телевизионен ефир. Каналите, които ще предават срещата между България и Италия на живо, са bTV, MAX Sport 2 и NOVA. Ако нямате възможност да гледате мача, то можете да проследите развоя му НА ЖИВО в Actualno.com!