Правителството на Гюров:

Драмата е пълна! Мони Николов доближи тима си до голямата мечта в Русия!

12 април 2026, 18:39 часа
Снимка: Lokomotiv Novosibirsk
Отборът на Локомотив Новосибирск с българския треньор Пламен Константинов и разпределителя на националния тим Симеон Николов победи Зенит-Казан с 3:2 (21:25, 25:22, 26:28, 25:22, 15:12). Така тимът от Новосибирск изравни резултата в полуфиналната серия на 2:2 победи и ще има решаващ пети двубой, който ще се играе в Казан в сряда. Другият финалист вече е известен, като Динамо Москва спечели серията срещу Зенит Санкт Петербург с 3:1.

Мачът бе изключително нервен и напрегнат, като Зенит-Казан на два пъти повеждаше в резултата и изглеждаше, че ще затвори серия и ще се класира за финал. Локомотив обаче показа много силна игра в четвъртия гейм, а в тайбрека направи обрат след като изоставаше с 3:5, но направи няколко поредни точки, а при 8:6 Симеон Николов изпълни мощен сервис, затруднил посрещането на Зенит, а след това спаси и почти безнадеждна топка в защитата, за да реализира тимът му девета точка. Домакините стигнаха до два мачбола при 14:12 и реализираха още първия, като посрещането на Зенит не бе добро и Омар Курбанов заби 15-ата точки при контраатака.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров Отговорен редактор
Пламен Константинов Симеон Николов Локомотив Новосибирск
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес