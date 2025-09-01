Край на сагата! Матей Казийски ще играе в България (ВИДЕО)

Един от най-добрите български волейболисти в последните години Матей Казийски се завърна у нас! Бившият ни национал подписа договор с вицешампиона Локомотив Авиа. До момента той водеше подготовка с италианския Тренто, но контрактът му с Локомотив вече е факт. Така се сложиха край на спекулациите за евентуално пропадане на сделката. Самият Казийски говори за пръв път като играч на пловдивчани във видеото, с което е обявен трансферът му.

"Отборът беше селектиран и без него да се бори за първите места в първенството, за Купата и за Суперкупата. След неговото идване според мен сме длъжни да се борим за първото място", заяви главният мениджър на Локомотив Людмил Найденов.

"Нашите отношения датират от много години. Аз съм изключително доволен. Говорихме си цяло лято и най-накрая сложихме точката. Изговориха се много неща, но ето заставаме официално да кажем какво се случи. Много години не съм играл пред българска публика и това ме надъхва да се представя още по-добре", каза Матей Казийски.

"Аз съм изключително щастлив от този подпис. Искам да кажа, че публиката на Локомотив е феноменална. Целта е да станем шампиони с убедителна игра. Този договор е само формалност, защото от деня, в който си стиснахме ръцете нищо не се е променило. Матей ще играе за Локомотив до тогава до когато той не получи предложение, което да го заинтригува", заяви президентът на клуба Ивайло Константинов.

“Целите за предстоящия сезон са големи, мотивацията силна, а отборът - сплотен и мотивиран. Публиката е в сърцата ни, а тренировките започват още днес в залата в Пловдив”, написаха от Локомотив.