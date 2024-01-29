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Обявиха грипна епидемия в област Ямбол, учениците обаче остават в клас

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Обявиха грипна епидемия в област Ямбол, учениците обаче остават в клас
Снимка: iStock/Guliver

Грипна епидемия е обявена от вторник (30 януари) и в Ямболска област. Учениците обаче остават в училище, реши областният щаб по здравеопазване.

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Строги мерки

В детските градини се въвежда строг сутрешен филтър, носенето на маски в училище е задължително, прекратяват се свижданията в лечебните и социалните заведения.

Мерките важат до 5 февруари.

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