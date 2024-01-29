Обявиха грипна епидемия в област Ямбол, учениците обаче остават в клас
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Строги мерки
В детските градини се въвежда строг сутрешен филтър, носенето на маски в училище е задължително, прекратяват се свижданията в лечебните и социалните заведения.
Мерките важат до 5 февруари.
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Редактор:
Виолета Иванова
Етикети: Ямбол Грипна епидемия