Обявиха грипна епидемия в област Ямбол, учениците обаче остават в клас

ОЩЕ: Още една област минава на онлайн обучение, връщат маските

Строги мерки

В детските градини се въвежда строг сутрешен филтър, носенето на маски в училище е задължително, прекратяват се свижданията в лечебните и социалните заведения.

Мерките важат до 5 февруари.