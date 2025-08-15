Билет за екзекуция: когато булевардът стане терминал

Кадърът на автомобил, врязал се в автобус и стърчащ наполовина от прозореца, изглежда толкова нереално, че човек първоначално подозира изкуствен интелект. Някой е експериментирал да генерира нещо, но е фабрикувал изображение, противоречащо на физиката. Уви, нищо подобно и нищо наужким. Факт от живота е, че може да се качиш в градския транспорт и в него през нощта да влети бяло ауди със 170 километра в час. Факт от живота е, че шофьорът може да е взел книжка преди две седмици и за тези две седмици да има вече 6 (!) регистрирани нарушения - тоест, санкциониран е кажи-речи през ден. Факт е, че това става на червен светофар, от нищото - самата дефиниция на думата изневиделица. Един загинал, шестима пострадали и трима с опасност за живота. Представете си какво би било, ако автобусът беше пълен, каква касапница. Не че и това не е достатъчно.

Едва ли ще има учудени, ако се окаже, че убиецът на Милен Цветков Кристиян, убиецът на двете момичета пак на бул. "Черни връх" Георги Семерджиев и 21 годишният Виктор, връхлетял след полунощ в автобуса, имат сходства в биографията. Тук етиката учи никога да не предполагаме, но горчивият опит подсказва друго. Обичайните заподозрени са - силно развито чувство за безнаказаност. Родители, натрупали пари по корупционно-криминален път. Измамно усещане за безсмъртие, придошло от лошия дъх на преход и чалга. Цели нарцистични съзвездия в Тик Ток и Instagram, послужили за ролеви модели, чиито бизнес се изразява в това да облъчват пубертети в подобни демонстрации. Бързи и яростни 15; или колкото са. И накрая бясно карай на червено - геройски химн на вече няколко изпростели поколения.

В този коктейл засега липсва единствено алкохола и наркотиците - пробите са се оказали отрицателни. Което е още по-странно: представете си щом на трезва глава е възможно свободно да излетиш без задръжки, какво и колко има в нея. Този човек е използвал булеварда за терминал - буквално.

Накрая е хубаво да помислим и за държавата. Тя, редно е да признаем, направи всичко, което е по силите й. Купи ли балони срещу катастрофите? Да. Добави ли икони? И това. Има ли всяка години кампании срещу "войната на пътищата"? Има. Раздават ли се бонуси по министерства и агенции за добре свършена работа? Колкото искаш.

Ето: всичко си идва на мястото.

Автор: Райко Байчев