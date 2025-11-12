Бюджет 2026: Как тълкувате разходите за бизнеса и държавните служители? Анкетата на Actualno.com

Бюджет 2026 е първият е в евро. И един от най-спорните, предизвикал масови негативни реакции в частния сектор. Философията му, накратко, гласи: бизнесът плаща по-големи данъци, с които продължават да се увеличават заплатите на държавните служители. Подозрението е, че обгрижването им (особено на силовия сектор) се дължи на амбицията постепенно да се подкупват цели професионални прослойки, които да дават системно гласа си за когото трябва. С една дума: схемата лели-герб на квадрат, едно ново начало в електоралната математика.

Това обаче е нашето впечатление - то може да е различно от мнението на читателите. Затова в днешната анкета поставяме следния въпрос:

Бюджет 2026: Как тълкувате разходите за бизнеса и държавните служители?

Преди да посочите своя отговор в анкетата на Actualno.com (опциите са в края на статията), ето какви са резултатите от предишното ни допитване.

В него зададохме въпроса:

Докъде ще стигне Пеевски в завладяването на държавата?

60 % (1130 гласа) са на мнение, че би трябвало да избухнат протести, които за втори път да изправят гражданското общество срещу мафията.

23 % (424 гласа) смятат, че целта е министър-председател: ни повече, ни по-малко.

17 % (315 гласа) твърдят, че вече е постигнал максимума - втора политическа сила. И оттук насетне няма накъде повече.

А сега питаме:

а) Унищожителен за бизнеса, който и без това се задъхва.

б) Справедлив е: най-сетне повече пари за държавните служители.

в) Добър баланс между всички заинтересовани страни.

Ще се радваме да разберем какво мислите! Може да отговорите ТУК.

P.S. Анкетата ни не е представителна социологическа извадка, а начин да общуваме с читателите и да разберем какво мислят по важни за обществото въпроси.