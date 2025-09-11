Имате ли доверие в МВР? Анкетата на Actualno.com

Скандалният случай с боя в Русе и въпросителните, които изникват около началника на полицията, заплитат сюжет, който изглежда повече от съмнителен. Дали полицията е инсценирала чисто документално своя собствена вариация на схватката, която да оневини директора, или пък МВР си е свършило работата съвсем старателно? Ще разберем тепърва.

Каква е цялостно степента на доверие към МВР е важен въпрос. Защото отговорът засяга както чувството ни за сигурност в битовия смисъл, така и в корупцинен - от прозрачното управление на най-ключовото министерство зависи и усещането ни за справедливост.

Затова днес питаме нашите читатели:

Имате ли доверие към МВР и висшите полицейски чиновници?

Преди да посочите своя отговор в анкетата на Actualno.com, ето какви са резултатите от предишното ни допитване.

В него зададохме въпроса:

Какви са очакванията ви за новия политически сезон?

166 гласа (27 %) са изразили мнение, че Еврозоната ще е тема номер 1 - намираме се на финалната права и последните месеци до края на годината ще бъдат особено интензивни.

320 гласа (53 %) не очакват нищо друго, освен вял парламент и политическа инерция: познатото ни състояние, което настъпи след рекордната поредица от избори.

119 гласа (20 %) смятат, че битката срещу корупцията ще бъде приоритет. Ние се надяваме на същото, но също - като далите този отговор - изглежда сме малцинство.

А сега питаме за друго:

Имате ли доверие в МВР и висшите полицейски чиновници?

а) Не. И случаят в Русе не ни помага особено.

б) Да. МВР си върши работата, доколкото е възможно.

Ще се радваме да разберем какво мислите!

P.S. Анкетата ни не е представителна социологическа извадка, а начин да общуваме с читателите и да разберем какво мислят по важни за обществото въпроси.