Ивайло Калушев и плоската земя

По какво случаят "Петрохан-Околчица" прилича на коронаривуса? Че екзекуцията в планината и световният вирус отключиха инфодемия от последна степен. Положението в мрежите и медиите е бедствено. Информационното налягане е толкова силно, че всеки час връхлитат огромни вълни от публикации, които поставят на изпитание 1) капацитета ни за възприемане и 2) способността ни за критична преценка.

С други думи: Ние не смогваме да прочетем и изгледаме всичко, а онова, което сме, не успяваме да премислим добре.

В такива мътни времена медийният хаос следва един познат модел. Той е кратък и гласи: хвърляй дърва в печката. Годно за публикация е всичко, което засяга темата. Има ли снимката на Калушев с широкополата шапка, с която гледа с присвито око, така че да не може да разбереш - тоя човек голям добряк ли е или голям злодей? Има - пускай. Има ли намек в заглавието, който да преобърне всичко, което си мислиш по случая? Веднага да излиза. Има ли в политически ракурс, който да насочи и управлява гнева ни в правилната посока? Припомни си - за дума на 2025-та бе избрана ragebait, а на 2024 -та brainrot - и действай светкавично.

Вчера например се появи информация от врачанска медия, в която се казва, че аутопсията на трите тела е разбила на "пух и прах" официалната версия на МВР. Според нея Александър е ликвидиран последен в кемпера, което общо взето означава престрелка на Околчица, която е прикрита, както се твърди в публикацията, от висши ченгета, наводнили моргата във Враца така, че патоанатомите да заметат следите и да опишат "правилната версия". Разбира се, бурното споделяне на тази статия е обратно пропорционално на интереса към нейната достоверност. Mалцина обръщат внимание на това, че тя даже не цитира никого, a още по-малко забелязват, че идва от сайт, в който те посрещат три реклами на хазарт едновременно - нещо, което отдавна е забранено, но и обяснява защо изобщо е написана - за трафик към банерите.

А към инфодемията се прибавя още един, далеч по-сериозен проблем. Той е в неспособността да се приеме най-естественото нещо на света: че Калушев и неговата група не са едноизмерни и не е неописуема изненада, ако са живели с няколко роли. Защитниците на догадката, че са разстреляни, например бурно отричат сектантската линия, така сякаш тя пречи на собствената им хипотеза да изплува по начина, по който им се иска. Не им направи впечатление степента на промиване при външния спонсор на сектата, и едва ли съобразиха, че щом при София Андреева, която е един, тъй да се каже асоцииран член на култа, положението e толкова напреднало, то значи при живеещите постоянно в хижата богопочитанието пред Калушев се е разгърнало в пълния и "свещен" смисъл на думата. И очевидно става дума за будизъм, изродил се в окултизъм, определено включващ телата и душите на малки момчета. И обратното: онази страна, която имат правилен усет за този сценарий, отхвърля прибързано подозренията, че Калушев би следвало да е имал доста добри връзки със службите и че в неговата смърт те биха могли да имат участие - най-малкото косвено. И покрай него има твърде много оръжие, протекция, финансиране и политика, за да се окаже само един откачен будист в планината.

Всеки обаче сам избира плоската земя, по която да тръгне. И сектата, в която да се запише.

Автор: Райко Байчев