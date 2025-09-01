Къде е г-н Тошко да прати и джипитата в Сицилия?

11 лева да стане потребителската такса за посещение при личен лекар. Такава идея се обсъжда, но дали ще бъде приета, все още не е ясно. Факт е, че част от общопрактикуващите лекари изобщо не виждат смисъл от тази такса, макар точно техният съюз да я предлага. И са прави, защото в такъв случай за какво плащаме здравни осигуровки? Какво се случва с тези пари, та се налага второ, че и трето и пето плащане? Всеки знае, че в редица случаи прегледът ти е безплатен, но изследванията си ги плащаш. Или обратното.

Първоначалната идея да се облекчи потокът от безпричинно преглеждащи се хора отдавна е отживелица. Първо, защото в този поток са предимно възрастни хора, които не плащат такава такса. И второ, при заплащането на 2,90 никой не издава касов бон. Или ако има такива, те са рядкост.

Проблем е цялостното финансиране, не таксата

Редица финансисти от години лансират тезата, че не е нормално да имаме само една здравна каса и че в това е големият проблем на българското здравеопазване. Никой не ги чува и нещата си вървят по начертания от здравните разклонения на мафията план - вземат се парите на хората по всички възможни начини, плащат си за щяло и нещяло в държавните болници и накрая намират истинските решения на проблемите си в частните здравни заведения, пак за пари.

Не че таксата от 11 лева би оправила тази каша, но идеята заслужава по-прецизно обсъждане. Защото работещият човек би дал и 20, ако му се осигури например следното:

приемане в записания час без висене в задушен коридор на която и да е поликлиника

по-обстоен преглед, а не отбиване на номера

включване на базисни неща в тази такса, например ежегодни кръвни изследвания и ЕКГ за по-възрастните

Личните лекари са първото стъпало на пациента към диагностициране и лечение и поради това е важно да бъдат адекватно заплащани техните услуги. От другата страна са хората, които роптаят срещу покачването на всяка цена, свързана със здравето, без значение какви са аргументите. Защото картината на лекарското заплащане има различни аспекти, нали?

Цялата държава си е един безнадежден пациент

Идеята за тези 11 лева е базирана върху правилото за 1% от минималната работна заплата, но явно цялата държава е един безнадежден пациент. Тя изглежда не просто болна, а направо безсилна да реши проблема с личните лекари. Заплащането им отдавна не е толкова атрактивно, колкото беше преди 10 години.

И като част от общата криза за медицински кадри се очертава една опасна тенденция - малки населени места остават без джипита. Идват лекари от големия град, но два пъти в седмицата, да речем. Ако закъсаш в ден различен от техния прием, какво правиш? Същото като с пътищата, тока, водоснабдяването, училищата...

На фона на тази държавна безпомощност липсва само един г-н Тошко, който мъдро да разпрати и личните лекари в селата на слънчева Сицилия, както направи с младите медици.

Това вече ще е истински управленски принос. И ще обере овациите - и на джипитата, и на пациентите. И ще имаме нов обект, дал повод да кажем: "Абе много се забави здравната реформа!".

Автор: Стефан Стефанов