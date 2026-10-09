На някой пука ли му за джихада срещу градините?

Цяла седмица учреждения в страната биват тормозени с бомбени заплахи. Текстът на имейлите е отвратителен и става още по-отвратителен, когато се праща до училища и детски градини.

При най-малките ситуацията е най-проблемна. Родители разказват как дни наред децата им са изкарвани на дворовете по пижами (защото са легнали да спят) или гладни (защото тъкмо са седнали на обяд). Майки споделят как са отишли да си вземат детето и по земята е имало спящи деца. Някои са били евакуирани и директно от басейна, където са провеждали спортни занимания. Други пък изобщо не бяха слагани да спят от страх, че при поредния имейл няма да могат да реагират на време.

И така всеки ден - стрес, объркване, а за по-чувствителните деца - страх и сълзи. За притеснението на родителите изобщо да не говорим. Когато прочетеш как някой заплашва да взриви детето ти, а ако има оцелели, да ги довърши с нож, рязко престава да те интересува колко уверени са институциите, че няма нищо страшно.

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И когато всеки ден се чудиш как да успееш да стигнеш до градината по обяд, бездействието на отговорните органи почва да ти идва малко в повече.

Източник: Getty Images

Ние нещо ДАНС, МВР, ГДБОП, "Киберсигурност" нямаме ли? Увеличение на заплатите с 50% може, а да се свърши някаква работа - не?

Разбира се, официално от Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" работят активно. Информацията за някакви сървъри в Латинска Америка, Русия и Укайна обаче с нищо не решава проблема.

Освен липса на резултат, държавата демонстрира и липса на емпатия.

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"Това са обичайните заплахи, МВР имат информация и действат", каза министърът на образованието със същия тон, с който би казал, че е есен и да падат листата е нещо обичайно. С две думи - спокойствие и досада.

Само че е време парите и опъваните чадъри над МВР по всякакви линии да вземат да се оправдаят. И органите на реда действително да си заработят ударно вдигнатите заплати.

Защото идват избори. И сънят на тези, заради които нашите деца не спят нормално вече дни наред, може също да се развали.

Автор: Десислава Любомирова