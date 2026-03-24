Съученици в листите и други: 10 радиоактивни гледки, с които да се облъчим преди изборите

Предизборната кампания официално в ход. Машината е запалена, батальонът се строява, махалите също, покрай тях и избирателите със самостоятелна изява на мислене.

Време е да се облъчим заедно с 10-те най-вълнуващи гледки, без които не можем.

1. Градът гъмжи от билборди на политически лидери. Различни любими лица, окачени по централните булеварди. Интелигентното и одухотворено излъчване, без които не можем - в гигантски формат.

2. Съучениците в листите. Най-малко даровитите и предразположени към далавери - с внезапен костюм, цветна бюлетина и същата тъпа физиономия, но по-тъпа. Време е да те представят в парламента, мой човек.

3. Предизборните слогани. Вземи N на брой думи - работа, сигурност, държавност, бъдеще, път, защита, обединение, стабилност, модерност, промяна - и си избери три от тях. Предлагаш сигурност, път и модерност? Може, да! А защо не работа, бъдеще и промяна? Иска ли питане.

4. Смяната на профилните снимки с бюлетина номер еди си коя. Нека да слеем лицата си с персонална политическа пропаганда и да ви облъчим и с двете.

5. Видеа с изкуствен интелект. Песен с текст, написан от Chat GPT, композирана от Suno и видео от KlingAI, анимирало изображения я на Асен Василев, я на Костадинов, я на Борисов. Весело зрелище за чичо-лелки, сготвено от хумористични политически страници, които в никакъв случай нямат общо с мрежи за инженеринг.

6. Срещи с народа и с баби. Марш на крака в родопско село с пет мутри охрана, черни джипове и погача.

7. Недомлъвки. Казва се с кого ще се управлява и с кого не, но никога поименно. Тоест нищо не се казва.

8. Международното положение. Хубаво е да се внимава с кодовите въпроси. За да не изгубят избиратели се придържаме към това, че "България трябва да следва собствените си интереси".

9. Задимените предизборни щабове, в които се разискват бурни стратегии. Никога не си ги виждал на живо, но си сигурен, че изглеждат точно както си ги представяш.

10. Скандалът в последния момент. Разбира се, всички очакваме него.

Автор: Райко Байчев