Вторият учебен ден: Съдържателното е аут, дано го намерим

15-ти септември мина – децата и в България тръгнаха на училище. Дали трябва да става точно на 15-ти или е редно да се случва по-рано, както в немалко други държави, не е въпрос, на който ще обръщам внимание в следващите редове. Другаде си струва да насочим вниманието си по мое скромно мнение.

Вчера сутринта, две от трите най-големи телевизии в България заложиха на следния сюжет, с който да посрещнем първия учебен ден – решиха да покажат по един първокласник. В единия случай се стигна дотам, че оператор с камера и репортер влязоха в спалнята на детето, за да го събудят и да дойде сакралният въпрос: Обичайно ли е да ставаш толкова рано?

Мислите, че това е достатъчно? Не, лъжете се! След като детето, логично сънено (6:20 сутринта е), каза, че това не му е точно графикът за старт на деня, нещата ескалираха – да използвам този вече доста популярен език. "Ще продължаваме да проследяваме как се събужда (името на детето)".

Винаги съм си мислел, че когато нещо е толкова абсурдно, че излиза извън всякакви рамки на здрав разум и благоприличие, е просто достатъчно да го покажеш на хората и да се свърши със съществуването. Но изведнъж осъзнах, че отдавна вече не е така. Авторите на въпросния репортаж дори са на второ място в случая – как е възможно да има родители, които да ги пуснат да го направят?

При такива преживявания като това вчера човек почва да се съмнява и дали той самият е с всичкия си. Може би аз съм грешният – старомодният, неразбиращият, мрънкащият. Може би така трябва да е, новото нормално, започнало отдавна от новото начало – всичко на показ, без особена да мислим какви ще са последствията. Какво толкова, нали всички го правят?

Ето какво толкова – добре го каза колегата Мюмюнов в сутрешния блок на БНТ, макар и по-друг повод. Думите обаче са точно в десетката: Когато имаш телефон, си мислиш, че имаш сила. Но дали имаш съдържание е друг въпрос

И така – къде е съдържанието? Къде е съдържателното? Губи ми се, много – а на Вас?

Автор: Ивайло Ачев