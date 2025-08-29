Чутовният провал на Путин и "Вагнер" в Африка отвори вратата за Доналд Тръмп

В началото на август 2025 г. над 200 каси с ръкописи пристигат в Тимбукту - град в западноафриканската страна Мали, известен с древната си научна традиция. Документите са били скрити през 2012 г., за да бъдат защитени от джихадистите. За управляващата хунта, която взе властта с преврат през май 2021 г., и за руската частна военна компания "Вагнер", пристигнала няколко месеца по-късно, връщането на ръкописите е доказателство за успех. Те твърдят, че най-накрая е преодоляна несигурността, която тормози Мали от повече от десетилетие и за която Западът очевидно не направи достатъчно, за да я спре.

Още: ЧВК "Вагнер" и случаи на канибализъм в Африка: Трибуналът в Хага се заема

Реалността обаче е друга. Сигурността в Мали, както и в останалата част от региона Сахел, където през последните години имаше няколко преврата, се влошава. За разлика от други африкански страни, в които руснаците са действали - например Судан и Централноафриканската република (ЦАР) - в Мали те не успяват да забогатеят чрез добив на минерали.

Напротив - бруталните им методи предизвикаха напрежение в малийската армия. То избухна на 11 август, когато десетки войници, включително генерали, критикували "Вагнер", бяха уволнени.

Малко преди това, през юни, руската паравоенна група официално напусна страната, а нейните подразделения бяха поети от управлявания от Москва "Африкански корпус" - друга подобна групировка, която е по-твърдо затисната под контрола на Кремъл: "Военният ни символ в Африка си идва у дома": Златотърсачите от ЧВК "Вагнер" напускат Мали, руските канали ридаят.

Снимка: Евгений Пригожин и Владимир Путин, колаж: Actualno.com

Хунтата в Мали обеща мир, но джихадистите убиват все повече пред погледа на Русия

Издигането на власт на Асими Гоита - "временният" президент, който тази година удължи мандата си поне до 2030 г. - първоначално беше посрещнато с одобрение от малийците, изморени от ескалиращото насилие на джихадисти и сепаратисти. Мнозина бяха привлечени от обещанието му да утвърди суверенитета на Мали след десетилетия на френско влияние. Хунтата му обвини Франция и мисията на ООН за поддържане на мира, че се страхуват от бойни действия. Тя се надяваше, че "Вагнер" ще бъдат по-решителни в борбата и по-склонни да се подчиняват на малийското командване.

Руснаците постигнаха ранни триумфи. През 2023 г. те помогнаха на армията да си върне контрола над северния град Кидал, но само дотам.

Смъртните случаи в страната, свързани с джихадистите, са средно 3135 на година от 2022 до 2024 г. в сравнение със 736 през предходното десетилетие, твърди групата Armed Conflict Location & Event Data (ACLED), която следи ситуацията. Почти 2000 души вече са убити през тази година, което предполага възходяща тенденция.

Още: Руските наемници в Мали бяха хванати в засада и дадоха жертви (ВИДЕО)

JNIM - най-известната джихадистка мрежа в Сахел - разширява своето влияние. През последните месеци тя атакува икономически центрове като Кайес - град, който е по пътя за сенегалския град Дакар.

Това не е само отговорност на "Вагнер". Сигурността беше лоша, когато групата на вече покойния Евгений Пригожин пристигна. Днес в Мали има около 2000 руски бойци в сравнение с около 5000 френски войници в Сахел по време на пика на френската антиджихадистка мисия, която започна да затихва през 2021 г. Преди преврата имаше и 12 000 миротворци на ООН.

Ислямисткото насилие е още по-лошо в съседна Буркина Фасо, където са разположени малко руснаци.

Снимка: Getty Images

"Вагнер" и наследниците им убиват повече цивилни от групировката JNIM

Начинът, по който ЧВК "Вагнер" действа, не е подходящ за борба с тероризма, пише в доклад, публикуван на 27 август от американската разследваща група Sentry. Оказва се, че убийството на обикновени малийци е лош начин да се спечели доверието на същите тези обикновени малийци.

Още: Като в нацистките лагери: Руските наемници от "Вагнер" измъчвали брутално африканци

През изминалата година 80% от смъртните случаи на цивилни са били причинени от малийски войници или от "Вагнер", а не от JNIM, отбелязва ACLED. "Те просто убиват хора (които подозират), без първо да проверяват", казва един от войниците пред Sentry.

Групата твърди, че "Вагнер" (вече "Африканският корпус") управлява "открити затвори", блокирайки градове, в които според нея има джихадисти. Руснаците подкрепят милиция, която е обвинена в етническо прочистване. Все по-често сепаратистите и джихадистите работят заедно срещу ЧВК "Вагнер" и техните наследници от "Африкански корпус", както и срещу армията.

Малийските войници са недоволни: руснаците са расисти и получават предимство при евакуация

Докладът на Sentry сочи още, че ЧВК "Вагнер" е била расистки настроена към малийците, вземала армейско оборудване, без да пита, и не се подчинявала на заповеди. Руснаците получавали приоритет при евакуациите, което допълнително увеличава недоволството сред малийските войници. Военен служител е казал пред Sentry, че "Вагнер" са "по-лоши от французите, те мислят, че моите хора са по-глупави от тях".

"Вагнер", изглежда, е и посредствена бойна сила. Миналата година 84 руснаци бяха убити от сепаратистки бунтовници в битка, след като пясъчна буря попречи на въздушното прикритие.

Още: Руски наемници, ескортиращи злато в Мали, са атакувани от джихадисти: Минимум 30 убити в престрелката

Снимка: Getty Images

"Вагнер" са и лоши златотърсачи

ЧВК "Вагнер" не успя да се наложи в минното дело във втория по големина производител на злато в Африка - ниша, в която групата действа в други африкански държави и трупа богатства за диктатора Владимир Путин.

Още: Путин е "гладен" за злато, литий и уран - гони още западни компании от Африка

Хунтата се съпротивлява на молбите да прехвърли големите златни мини, управлявани от западни фирми. Вместо това режимът използва руския "призрак", за да извлече повече пари от индустрията, която осигурява над половината от данъчните приходи. "Асими и неговият екип не са глупаци. Ние не отхвърлихме един нашественик, за да отворим вратата на друг, както направиха в Централноафриканската република", казва служител от министерството на минното дело, цитиран от британското издание The Economist, което е събрало всички цитирани данни в свой материал.

Опитите на "Вагнер" да завземе по-малкия "занаятчийски" сектор също се провалиха. Първоначално той се плащаше от бюджета за сигурност на Мали. Днес руската държава вероятно поема поне част от разходите.

Хората в Мали не са доволни от руснаците

Въпреки че няма голямо желание за завръщане на политическите елити, съюзници на Франция, които бяха свалени от власт преди пет години, войниците, които бяха уволнени за това, че се оплакаха от руснаците, отразяват настроенията на обществото. "Аз бях един от малийците, които силно вярваха, че руското присъствие ще промени нещо", казва учен, цитиран от медията. "Днес съм наистина разочарован".

Още: Български снаряди допринасят Судан да бъде разкъсван от война въпреки ембаргото на ЕС

Строителен работник в столицата Бамако смята, че "те загубиха 80% от популярността си, защото не могат да управляват страната... социалната структура се разпада с всеки изминал ден".

САЩ и Турция се намесват

Не е ясно дали сериозното напрежение се простира до върха на хунтата, което би повдигнало перспективата за нов преврат. Някои анализатори предполагат, че Гоита иска да не разчита само на Русия. (Садио Камара, министърът на отбраната, има по-тесни връзки с руснаците). Америка може би залага на същото. Администрацията на Доналд Тръмп е изпратила служители в Бамако и други регионални столици, за да обсъдят възможностите за помощ в областта на сигурността и сделки с минерали. Турция, която е източник на дронове, има все по-голямо влияние върху Гоита. Страните от Персийския залив също са активни.

Снимка: Getty Images

Още: Вдигнаха статуя на Пригожин в Африка (ВИДЕО)

Това подсказва проблем за Русия. Привлекателността на "Вагнер" се състоеше в това, че беше готов да води битки, които Западът или ООН отказваха. Но две години след смъртта на Евгений Пригожин в мистериозна самолетна катастрофа Кремъл демонстрира друго.

Сега "Африкански корпус" е с по-ясна линия на отговорност към Москва в сравнение с "Вагнер". Смяната беше мълчаливо признание за недостатъците на ЧВК. Хунтата може да се чуди защо сега да разчита на още по-малко склонна към риск руска групировка, когато може да установи по-тесни връзки с Америка или с възходящи средни сили, прави заключение The Economist.

Още: 2024 би рекорда за най-конфликтна година от Втората световна война насам