Дрон уби 64 души по време на Курбан Байрам в Судан

64 души - включително 13 деца, две медицински сестри и един лекар - са загинали при удара срещу болницата „Ел Даеин“ в Судан, а 89 други са били ранени, съобщи ръководителят на Световната здравна организация (СЗО), предаде BBC. По данни на СЗО по време на близо тригодишния конфликт 2036 души са били убити при 213 атаки срещу здравни заведения, включително в атаката в петък вечер.

„Достатъчно кръв се проля“, публикува Тедрос Адханом Гебрейесус в X, призовавайки враждуващите страни да прекратят конфликта, който започна преди близо три години.

„Дойде време за деескалация на конфликта в Судан и за осигуряване на защитата на цивилното население, здравните работници и хуманитарните организации“, каза той.

Чия е отговорността?

Паравоенните Сили за бърза подкрепа (RSF) твърдят, че армейски дрон е ударил болницата в Ел-Даеин, столицата на щата Източен Дарфур, в деня, в който мюсюлманите отбелязват празника си.

Суданската армия отрече да е извършила смъртоносна атака срещу голяма болница в петък вечерта в град в западната част на страната, контролиран от нейните съперници.

Групата „Адвокати за спешни случаи" призова за независимо и прозрачно разследване и за изправяне на отговорните лица пред правосъдието.