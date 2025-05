Пак като със Зеленски: Тръмп превърна и гостуването на президента на ЮАР в скандал - с геноцид (ВИДЕО)

Пореден пример за ексцентричността на Доналд Тръмп (или откачеността) беше даден по време на посещението на южноафриканския президент Сирил Рамафоса в САЩ. Тръмп прие Рамафоса в Овалния кабинет и превърна визитата в поредно безумно политическо шоу - той обяви пред Рамафоса, че в ЮАР имало политици, които призовавали за геноцид над "белите".

Според казаното от Тръмп, ставало въпрос за застрашени "бели фермери". На Рамафоса бяха пуснати видеокадри уж от шествие-протест заради убити бели фермери, от които не се видя много ясно за какво става въпрос. Президентът на ЮАР отрече да е виждал такова нещо и попита къде е заснето видеото, на което Тръмп отговори, че явно в ЮАР. Вчера САЩ гарантира убежище на 60 африканери - бели фермери, именно на база "преследване", а Рамафоса отиде в САЩ главно заради това.

Trump showed the president of South Africa video clips of politicians in the country calling for the genocide of white people.



Ramaphosa responded by asking where the footage was filmed.



“I’ve never seen this,” the South African president emphasized.



Furthermore, the South… pic.twitter.com/EWvzWNZdd9 — NEXTA (@nexta_tv) May 21, 2025

BBC посочва, че самият Тръмп не е казал къде е заснето видеото и всъщност не знае - някъде в ЮАР било. Медията казва, че става въпрос за случай от 2020 година, като това е протест за двойка убити фермери в провинция Квазулу-Натал. По онова време организаторите на протеста твърдели, че случаят е пример за серия от убийства.

Още: Обтегнати отношения: Президентът на Южна Африка се среща с Тръмп в Белия дом

Впоследствие Тръмп настоя, че става въпрос за геноцид и заговори как САЩ вършели "чудесна работа" в Руанда и ДР Конго под негово ръководство, за да няма геноцид:

Reporter: Genocide is a very strong word. Have you decided whether you believe genocide is happening? And if so, why invite President Ramaphosa here today?



Trump: Well, I haven’t decided yet. I don’t like seeing it. I’m trying to save lives. pic.twitter.com/KWy7g6thQB — NEXTA (@nexta_tv) May 21, 2025

"Нямам самолет да ви подаря", продължи Рамафоса след "кинопрожекцията", а Тръмп отговори, че ако ЮАР все пак има самолет, който да подари на американските ВВС, би било хубаво. Това беше продължение на скандал с подарък за Тръмп от Катар, научете ОЩЕ: "Вие сте ужасен репортер": Тръмп изгони журналист след въпрос за самолета-подарък от Катар (ВИДЕО)

Trump showed the president of South Africa video clips of politicians in the country calling for the genocide of white people.



Ramaphosa responded by asking where the footage was filmed.



“I’ve never seen this,” the South African president emphasized.



Furthermore, the South… pic.twitter.com/EWvzWNZdd9 — NEXTA (@nexta_tv) May 21, 2025