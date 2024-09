13-метрова гола статуя на Доналд Тръмп виси край Лас Вегас (ВИДЕО)

Край Лас Вегас се появи 13-метрова гола статуя на Доналд Тръмп, която го изобразява като марионетка, предаде NOELreports. Тя се приема нееднозначно от хората, показва анкета на "Дейли мейл".

"Гигантска, сатирична статуя, изобразяваща гол Доналд Тръмп, изникна сякаш за една нощ на север от Лас Вегас. Голата инсталация изобразява бившия президент изцяло в бял цвят и според съобщенията е озаглавена „Изкривено и неприлично“ от създателите си", пише медията.

Статуята е висока 43 фута и тежи около 6000 паунда, направена е от пяна върху арматура и може да бъде видяна в участък от I-15, който свързва Невада с Юта.

Още: Хилъри Клинтън призова Харис да победи Тръмп

Открита за първи път в ограден парцел отстрани на пътя в събота, статуята все още е там, посочва изданието.

Представител на създателите, пожелалал анонимност, потвърди името ѝ в интервю за News 3 Las Vegas , а за целта на изграждането той обясни, че просто искал да предизвика дискусия.

В рамките на два дни масивната марионетка, окачена на кабели от кулокран, стана не само тема за разговори в интернет, но и в града, тъй като хората продължават да спират, за да я видят отблизо.

Местните хора предполагат, че плановете на създателите са статуята да остане до началото на ноември, за да съвпадне с предстоящите избори.

Творбата не е първата, която показва републиканеца както го е майка родила - цели пет подобнисе появяват само през 2016 г., припомня "Дейли мейл". Те бяха кръстени „Императорът няма топки“ от своите създатели от арт групата InDecline.

A 13-meter tall nude statue of Donald Trump has appeared near Las Vegas, depicting him as a puppet. pic.twitter.com/2aUanUcenW