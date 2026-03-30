Активисти с акция срещу милиардера Лари Елисън – преименуваха яхтата му (ВИДЕО)

30 март 2026, 14:05 часа 435 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Британската активистка група "Led By Donkeys", която критикува политиците основно за Brexit, използва моторница, за да се приближи до суперяхтата на милиардера Лари Елисън, струваща 160 милиона долара, край Френската Ривиера и я преименува на "Пропагандистът на Тръмп".

Лари Елисън е съосновател на американския технологичен гигант Oracle и, според Bloomberg, шестият най-богат човек в света с нетно състояние, оценено на 201 млрд. долара.

81-годишният Елисън се превърна в една от най-видните фигури при втората администрация на президента Доналд Тръмп. Само преди дни технологичният магнат беше назначен в Съвета на президента по наука и технологии, наред с фигури като Марк Зукърбърг от Meta, Сергей Брин от Google и Дженсън Хуанг от Nvidia.

Виолета Иванова
Доналд Тръмп яхта Лари Елисън
