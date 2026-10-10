Американски астронавт закова Тръмп: Сега ще налагаме санкции сами на себе ли?

Бившият американски военен пилот и астронавт Марк Кели, който е действащ сенатор демократ от щата Аризона, запита следното - сега, след като Доналд Тръмп на практика погази закона на Линдзи Греъм, който предвижда санкции срещу държави, купуващи руски горива, значи ли това, че САЩ ще трябва да санкционира себе си при това положение след сделката на Тръмп с Владимир Путин за доставка на руски дизел на американския пазар. Ето какво написа Марк Кели в социалната мрежа Х:

"И така, какво се случи със Закона на Линдзи Греъм за санкциите срещу Русия и Иран? Основната цел беше да се прекъсне финансовият поток за войната на Путин чрез наказване на държавите, които заобикалят санкциите и купуват руски петрол. Означава ли това, че сега ние налагаме санкции на самите себе си? На чия страна е Тръмп?"

Припомняме, че Законът на Линдзи Греъм бе подписан собственоръчно от Тръмп на 18 септември 2026 г.

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