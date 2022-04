Байдън е готов лично да отиде в Украйна

„Да“, заяви той в отговор на съответния въпрос.

В същото време Байдън уточни, че администрацията на САЩ все още не е решила кой от високопоставените американски служители ще посети Украйна в близко бъдеще.

Заместник-прессекретарят на Белия дом Карин Жан-Пиер добави, че „въпросът все още е в процес на обсъждане“. „Очевидно ние сме в контакт с украинското правителство в Киев всеки ден и доста редовно. И затова просто нямам какво повече да анонсирам“, заяви тя.

По-рано изданието Politico съобщи, че в Киев ще бъде изпратен държавният секретар на САЩ Антъни Блинкен или министърът на отбраната Лойд Остин, за да демонстрират подкрепа. Администрацията разглежда и кандидатурите на самия президент на САЩ и на американския вицепрезидент Камала Харис. Събеседниците на изданието отбелязват още, че администрацията няма да обяви кой все пак ще отиде в Киев от съображения за сигурност.

През април Украйна вече беше посетена от ръководителя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, ръководителя на дипломацията на ЕС Жозеп Борел, австрийския канцлер Карл Нехамер и британския премиер Борис Джонсън. Украйна беше посетена и от полския президент Анджей Дуда, както и от ръководителите на балтийските страни – на Латвия Егилс Левитс, на Литва Гитанас Науседа и на Естония Алар Карис.

Стана известно също, че френското посолство в Украйна ще се върне в Киев. В началото на март дипломатическата мисия временно беше преместена в Лвов заради военните действия край украинската столица. „Това преместване ще се осъществи в много близко бъдеще и ще задълбочи допълнително подкрепата, оказвана от Франция на Украйна във всички области“, заяви френското министерство на външните работи.

През изминалата нощ в Киев отново прогърмяха взривове. По данни на Reuters те са били сред най-силните от началото на войната. Част от района на Киев беше изключена от електрическата мрежа. Прекъсването е потвърдено от NetBlocks, организация, която следи работата на интернет.

⚠️Confirmed: A power outage has knocked out internet connectivity across Kyiv Oblast including #Vyshneve after explosions reported in Kyiv, Ukraine tonight; real-time metrics show national connectivity falling to 85% of ordinary levels from ~1:30 a.m. local time; incident ongoing pic.twitter.com/zmjoVJeAtg