Безпрецедентен ход: Тръмп одобри разстрел за извършител на кървавото масово убийство

Американският президент Доналд Тръмп даде съгласието си за екзекуция чрез разстрел на извършителя на масово убийство, при което загинаха 13 души във военната база "Форт Худ" в щата Тексас през 2009 г. Това съобщи говорителят на Пентагона Шон Парнел. Министърът на отбраната Пийт Хегсет "препоръча и президентът Тръмп одобри осъденият терорист Нидал Малик Хасан да бъде екзекутиран от отряд за екзекуции на американската армия", заяви Парнел.

Датата и мястото на екзекуцията ще бъдат определени по-късно.

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Мюсюлманинът Нидал Хасан, който е роден в САЩ и е с палестински произход, откри стрелба на 5 ноември 2009 г. в медицински център на огромната база "Форт Худ", за да попречи на войниците да участват във войни, които той смяташе за "незаконни", в Афганистан и Ирак.

Смятан за "вълк единак" на Ал Каида, той уби 13 души, сред които 12 войници, и рани десетки други.

Ранен от куршум по време на нападението, този бивш военен психиатър днес е частично парализиран.

През 2013 г. Нидал Хасан беше осъден на смърт от военен съд. Неговата екзекуция ще бъде първата, извършена от отряд за екзекуции на американската армия от 1961 г. насам.