Бомба взриви автобус и изби десетки хора в Колумбия (ВИДЕО)

Бомба е била взривена де факто в пътнически автобус, като е убила най-малко 14 души и е ранила най-малко 37. Случаят е станал факт на Панамериканската магистрала в Колумбия - взривът е станал в тунел, предаде CNN. Освен автобусът, щети са претърпели още няколко автомобила и пътнотранспортни средства. Панамериканската магистрала е един от ключовите транспортни маршрути в Колумбия.
Губернаторът на Каука Октавио Гузман заяви, че атаката представлява сериозна заплаха за живота и безопасността на местните общности. Той определи трагедията като "непровокирана атака" срещу цивилни и предупреди, че регионът е изправен пред "ескалация на тероризма". Наред с този случай, има информация за различни инциденти, свързани с насилие, които са станали горе-долу по времето на атентата.
Fue activado un artefacto explosivo en la vía Panamericana, en el sector de El Túnel, Cajibío, en un ataque indiscriminado contra la población civil que, de manera preliminar, deja 7 civiles muertos y más de 20 heridos de gravedad. Es una tragedia que nos desgarra como… pic.twitter.com/4BQ0r6CnUc— OCTAVIO GUZMÁN (@OctavioGuzmanGu) April 25, 2026
Terrorist attack on the Pan-American Highway in Colombia: at least 14 dead, more than 20 injured— NEXTA (@nexta_tv) April 26, 2026
An explosive device detonated above a passenger bus, damaging several vehicles on one of the country's key transport routes.
Cauca Governor Octavio Guzmán said the attack poses a… pic.twitter.com/k49ietpM3R
Колумбийският президент Густаво Петро нарече инцидента тероризъм и фашизъм, като директно обвини фракции от Революционните въоръжени сили на Колумбия (ФАРК), водени от Иван Мордиско (истинското му име е Нестор Грегорио Вера Фернандес).
ФАРК сложи оръжие през 2016 г. и в крайна сметка се разпусна, след като мирно споразумение сложи край на над 50 години война с колумбийското правителство – конфликт, който уби над 220 000 души и разсели около 5 милиона колумбийци. Някои членове на групировката обаче отказаха да участват в мирния процес от самото начало. Тези хора – сред които са и отцепнически групировки, които се бият помежду си – продължиха бунтовническите действия на ниско ниво в някои селски райони на Колумбия.
