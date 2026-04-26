Спорт:

Бомба взриви автобус и изби десетки хора в Колумбия (ВИДЕО)

26 април 2026, 14:01 часа
Снимка: Actualno.com/Ива Иванова
Бомба е била взривена де факто в пътнически автобус, като е убила най-малко 14 души и е ранила най-малко 37. Случаят е станал факт на Панамериканската магистрала в Колумбия - взривът е станал в тунел, предаде CNN. Освен автобусът, щети са претърпели още няколко автомобила и пътнотранспортни средства. Панамериканската магистрала е един от ключовите транспортни маршрути в Колумбия.

Губернаторът на Каука Октавио Гузман заяви, че атаката представлява сериозна заплаха за живота и безопасността на местните общности. Той определи трагедията като "непровокирана атака" срещу цивилни и предупреди, че регионът е изправен пред "ескалация на тероризма". Наред с този случай, има информация за различни инциденти, свързани с насилие, които са станали горе-долу по времето на атентата.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Колумбийският президент Густаво Петро нарече инцидента тероризъм и фашизъм, като директно обвини фракции от Революционните въоръжени сили на Колумбия (ФАРК), водени от Иван Мордиско (истинското му име е Нестор Грегорио Вера Фернандес).

ФАРК сложи оръжие през 2016 г. и в крайна сметка се разпусна, след като мирно споразумение сложи край на над 50 години война с колумбийското правителство – конфликт, който уби над 220 000 души и разсели около 5 милиона колумбийци. Някои членове на групировката обаче отказаха да участват в мирния процес от самото начало. Тези хора – сред които са и отцепнически групировки, които се бият помежду си – продължиха бунтовническите действия на ниско ниво в някои селски райони на Колумбия.

ЗАГЛАВНА СНИМКА: Архив

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Колумбия Бомба ФАРК автобус
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес