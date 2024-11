Евакуираха хиляди хора в Калифорния заради горски пожар (ВИДЕО)

Калифорния беше ударена от мощни ветрове в сряда, които подхраниха бързо развиващ се горски пожар, който унищожи десетки домове и принуди хиляди жители да бягат, пише The Associated Press.

Пожарът се разрасна от по-малко от половин квадратна миля до 62 квадратни километра за малко повече от пет часа. Гъст стълб дим се издигна на стотици фута в небето в сряда, покривайки цели квартали и ограничавайки видимостта за пожарникарите и евакуираните.

Пламъците горяха в регион, който е преживял някои от най-разрушителните пожари в Калифорния през годините. ОЩЕ: Безумие: Мъж хвърли цигара до пожарникари, борещи се с огъня в Португалия (ВИДЕО)

🧑‍🚒🔥🚒WILDFIRE in Southern California #MountainFire

📌Somis, CA, between Oxnard, Moorpark, and Santa Paula.

Update: Now 14,159 acres burnt; 0% containment. pic.twitter.com/I5OaKgaZOp