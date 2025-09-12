Котката, която стана почетен кмет: Историята на Стъбс от Аляска (ВИДЕО)

В сърцето на дивата природа на Аляска, сгушен между планини и ледници, се намира малкото градче Талкитна - място, известно не само с красивите си гледки, но и с един необичаен лидер. В продължение на повече от 20 години почетният кмет на Талкитна не бил човек, а... котка на име Стъбс.

Най-обичаният кмет

През 1997 година, недоволни от кандидатите за местни избори, няколко жители на Талкитна решават да изразят своето разочарование по необичаен начин - като напишат името на коте в бюлетините. Малкият Стъбс, тогава още котенце от местния магазин, се оказва изненадващият "победител".

Снимка: Stubbs Mayor Cat/Facebook

Макар градът да няма официална длъжност „кмет“ (Талкитна е некорпорирано селище без самостоятелно управление), историята за котето кмет бързо набира популярност. Жителите възприемат идеята с чувство за хумор, а Стъбс се превръща в символ на града.

Още: Доза забавление: Котката Луна с чар и 2 млн. последователи (ВИДЕА)

Като „почетен кмет“ Стъбс прекарвал по-голямата част от времето си в местния магазин и кафене - Nagley’s General Store. Управителката на местния универсален магазин осиновява котарака от породата Манкс и го кръщава Стъбс. Там имал собствен ъгъл, където лежал върху бюро или витрина, докато посетителите го галели и се снимали с него. Той често “посрещал” туристи, а любимата му напитка била вода с котешка мента, сервирана в чаша за мартини.

Туризмът в Талкитна дори се увеличил, след като медиите отразили историята. Хиляди хора посещавали селцето с надеждата да зърнат прочутия кмет с мустаци.

Стабс се превръща в истинска знаменитост - с интервюта, телевизионни репортажи и дори профили в социалните мрежи. Неговото лице се появява в международни издания, а някои дори предлагат да се кандидатира за по-високи постове, на шега, разбира се.

Котешкият живот на Стъбс не минава съвсем без премеждия. Преживява няколко инцидента, включително нападение от куче и падане в канализация. Всеки път обаче се възстановява и се връща на „работното място“.

Още: Котката като семейство: Ново проучване показва дълбоката връзка между хората и домашния любимец

С възрастта започва да прекарва повече време у дома, далеч от туристическата глъчка, но градът така и не избира нов „кмет“. За местните, Стъбс остава символ на общността – спокоен, независим и обичан.

Стабс умира през юли 2017 г., на около 20 години - достолепна възраст за котка. Градчето скърби, а социалните мрежи се изпълват с почит към най-известната котка в Аляска. Някои местни казват, че Стъбс не просто е бил талисман, а е напомнял на всички за простите радости и добрия хумор, които крепят една общност

Историята на Стабс не е просто анекдот. Тя е символ на нещо по-дълбоко - колко силна може да бъде връзката между хората и животните, и как понякога, за да се усмихнем, не ни трябват големи неща – само една котка и малко въображение.

Още: Мъркащи зрители: Защо котките гледат телевизия?