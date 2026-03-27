Войната в Украйна:

Критик на Доналд Тръмп ще получи наградата за хумор "Марк Твен"

27 март 2026, 13:10 часа 103 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Комикът Бил Мар, който често критикува американския президент Доналд Тръмп, ще получи наградата за хумор "Марк Твен" на церемония в Центъра "Кенеди" през юни, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс. От 2003 г. комикът води предаването "В реално време с Бил Мар" по HBO. В седмично шоу той интервюира известни гости и политици за актуални събития и социални проблеми, и изнася комедиен монолог.

Тръмп предприе стъпки за преобразуване на центъра "Кенеди" като част от усилията си да прекрои историческите и културните институции на САЩ. Той преименува центъра за изкуства на "Тръмп Кенеди Център" и назначи нов управителен съвет, който да го ръководи.

Центърът трябва да затвори през юли за двугодишна реконструкция.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Седемдесетгодишният Бил Мар често критикува действията и политиката на Тръмп.

От Белия дом не отговориха веднага на въпросите дали Тръмп е участвал в избора на Мар или каква е реакцията му към него.

В изявление Бил Мар благодари на хората, които присъждат приза "Марк Твен". "Току-що ми обясниха наградата и очевидно тя е като "Еми", само че аз печеля", каза той.

Снимка: Getty Images

Мар е бил номиниран за над 40 награди "Еми" и е спечелил една като продуцент на новинарската програма Vice.

Церемонията за наградата "Марк Твен" ще бъде на 28 юни, точно преди планираното затваряне на центъра, и ще бъде излъчена на живо по Нетфликс на дата, която ще бъде обявена по-късно.

Носители на отличието

Наградата "Марк Твен" на името на известния американски хуморист е учредена през 1998 г. Отличието се връчва на личности, чиито социални коментари оказват въздействие върху обществото, сравнимо с това на Твен. Сред предишните му носители са Джулия Луис-Драйфус, Дейвид Летърман, Лили Томлин, Каръл Бърнет, Джей Лено, Бил Мъри, Тина Фей, Стив Мартин, Еди Мърфи, Кевин Харт. Миналата година наградата беше присъдена на комика и водещ Конан О'Брайън, припомнят от БТА.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
хумор Марк Твен Бил Мар
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес