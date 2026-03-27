Критик на Доналд Тръмп ще получи наградата за хумор "Марк Твен"

Комикът Бил Мар, който често критикува американския президент Доналд Тръмп, ще получи наградата за хумор "Марк Твен" на церемония в Центъра "Кенеди" през юни, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс. От 2003 г. комикът води предаването "В реално време с Бил Мар" по HBO. В седмично шоу той интервюира известни гости и политици за актуални събития и социални проблеми, и изнася комедиен монолог.

Bill Maher will win the prestigious Mark Twain Prize for American Humor, the Kennedy Center says, less than a week after the White House forcefully denied that the comedian, who has had a hot-and-cold relationship with President Trump, would win it. https://t.co/dsBDF3JeQ7 — NBC News (@NBCNews) March 27, 2026

Тръмп предприе стъпки за преобразуване на центъра "Кенеди" като част от усилията си да прекрои историческите и културните институции на САЩ. Той преименува центъра за изкуства на "Тръмп Кенеди Център" и назначи нов управителен съвет, който да го ръководи.

Центърът трябва да затвори през юли за двугодишна реконструкция.

Седемдесетгодишният Бил Мар често критикува действията и политиката на Тръмп.

От Белия дом не отговориха веднага на въпросите дали Тръмп е участвал в избора на Мар или каква е реакцията му към него.

В изявление Бил Мар благодари на хората, които присъждат приза "Марк Твен". "Току-що ми обясниха наградата и очевидно тя е като "Еми", само че аз печеля", каза той.

Мар е бил номиниран за над 40 награди "Еми" и е спечелил една като продуцент на новинарската програма Vice.

Церемонията за наградата "Марк Твен" ще бъде на 28 юни, точно преди планираното затваряне на центъра, и ще бъде излъчена на живо по Нетфликс на дата, която ще бъде обявена по-късно.

Носители на отличието

Наградата "Марк Твен" на името на известния американски хуморист е учредена през 1998 г. Отличието се връчва на личности, чиито социални коментари оказват въздействие върху обществото, сравнимо с това на Твен. Сред предишните му носители са Джулия Луис-Драйфус, Дейвид Летърман, Лили Томлин, Каръл Бърнет, Джей Лено, Бил Мъри, Тина Фей, Стив Мартин, Еди Мърфи, Кевин Харт. Миналата година наградата беше присъдена на комика и водещ Конан О'Брайън, припомнят от БТА.