Лайфстайл:

Леден ад: Зимната буря в САЩ взе десетки жертви

26 януари 2026, 14:22 часа 206 прочитания 0 коментара
Леден ад: Зимната буря в САЩ взе десетки жертви

Голяма част от САЩ остана и днес обхваната от силен студ, а зимната буря причини смъртта на най-малко 11 души, остави без ток над един милион домакинства и доведе до отмяна на хиляди полети. Властите предупредиха, че арктически въздушни маси ще доведат до опасно ниски температури в продължение на още няколко дни. В около 20 щата, както и във федералната столица Вашингтон, беше обявено извънредно положение.

ОЩЕ: Снежен ад: Над 800 000 американци са без ток заради невиждана буря (ВИДЕО)

Смъртоносен студ

Зимната буря, която според някои метеоролози е една от най-тежките в САЩ през последните десетилетия, е съпроводена от екстремно ниски температури, обилни снеговалежи и натрупвания на лед с потенциално "катастрофални" последствия, съобщи Националната метеорологична служба (НМС). 

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани заяви, че през уикенда петима души са били открити мъртви на улицата в резултат на ниските температури. "Макар че все още не знаем причините за смъртта им, нищо не напомня по-силно за опасността от екстремния студ и уязвимостта на много жители, особено на бездомните нюйоркчани", заяви кметът.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Ледена заплаха: Милиони американци в очакване на катастрофална буря

В щата Тексас властите потвърдиха три смъртни случая, включително на 16-годишно момиче, загинало при инцидент с шейна. Двама души са починали от хипотермия в щата Луизиана.

Освен това в събота един човек е загинал, а други двама са били ранени при катастрофа, свързана с зимните условия в югоизточната част на щата Айова, съобщи местната полиция, цитирана от БТА.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
САЩ студ снежна буря жертви
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес