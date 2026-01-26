Леден ад: Зимната буря в САЩ взе десетки жертви

Голяма част от САЩ остана и днес обхваната от силен студ, а зимната буря причини смъртта на най-малко 11 души, остави без ток над един милион домакинства и доведе до отмяна на хиляди полети. Властите предупредиха, че арктически въздушни маси ще доведат до опасно ниски температури в продължение на още няколко дни. В около 20 щата, както и във федералната столица Вашингтон, беше обявено извънредно положение.

🚨⚡️The strongest snowstorm in a decade is hitting the United States: power outages affecting 130,000 homes, 12,000 flights canceled, and a state of emergency declared in 21 states, with residents urged to stay home and store shelves running empty. pic.twitter.com/Hoc6mjFNo4 — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) January 25, 2026

Смъртоносен студ

Зимната буря, която според някои метеоролози е една от най-тежките в САЩ през последните десетилетия, е съпроводена от екстремно ниски температури, обилни снеговалежи и натрупвания на лед с потенциално "катастрофални" последствия, съобщи Националната метеорологична служба (НМС).

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани заяви, че през уикенда петима души са били открити мъртви на улицата в резултат на ниските температури. "Макар че все още не знаем причините за смъртта им, нищо не напомня по-силно за опасността от екстремния студ и уязвимостта на много жители, особено на бездомните нюйоркчани", заяви кметът.

В щата Тексас властите потвърдиха три смъртни случая, включително на 16-годишно момиче, загинало при инцидент с шейна. Двама души са починали от хипотермия в щата Луизиана.

Освен това в събота един човек е загинал, а други двама са били ранени при катастрофа, свързана с зимните условия в югоизточната част на щата Айова, съобщи местната полиция, цитирана от БТА.