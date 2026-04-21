Маскиран като мечка чупи коли: Осъдени за застрахователна измама в САЩ (ВИДЕО)

21 април 2026, 14:14 часа 322 прочитания 0 коментара
Трима души бяха осъдени в Калифорния за застрахователна измама, при която човек в костюм на мечка е инсценирал фалшиви нападения над луксозни автомобили.

Видеоклипът, който се разпространи в интернет и беше представен на застрахователите като доказателство, показва мечка в Rolls-Royce Ghost от 2010 г. в Лейк Ароухед на 28 януари 2024 г. Подобни искове бяха подадени на същата дата и на същото място за два модела Mercedes от висок клас.

Биолози от Калифорнийският департамент по рибата и дивата природа обаче прегледаха записите и установиха, че на тях се вижда човек в костюм на мечка, съобщи Би Би Си.

Щатската застрахователна служба стартира операция “Меча лапа“, в рамките на която беше изпълнена заповед за претърсване и в дома на заподозрените беше открит костюм на мечка. Измамата е на стойност 141 839 долара в застрахователни изплащания.

39-годишната Алфия Зукърман, 26-годишният Рубен Тамразиан и 32-годишният Вахе Мурадханян не оспориха обвинението в тежко престъпление за застрахователна измама и на 16 април бяха осъдени на 180 дни затвор, плюс две години пробация под надзор.

“Това, което изглеждаше невероятно, се оказа точно такова – и сега отговорните лица понасят последствията“, заяви щатският комисар по застраховането Рикардо Лара.

Спасиана Кирилова Отговорен редактор
