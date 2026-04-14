"Не се справя добре": Тръмп отново атакува папата с провокативни думи (ВИДЕА)

Не мисля, че се справя много добре. Предполагам, че харесва престъпленията. Това каза американският президент Доналд Тръмп на въпрос на репортер защо напада папа Лъв XIV. "Не харесваме папа, който казва, че е добре да имаш ядрено оръжие. Не искаме папа, който казва, че престъпността е добре. Не съм голям фен на папа Лъв", обясни той.
Trump: I don’t think he’s doing a very good job. He likes crime, I guess.
We don’t like a pope who says it’s ok to have a nuclear weapon. We don’t want a pope that says crime is ok. I am not a big fan of Pope Leo. pic.twitter.com/ZXnoMMnf2E
"Ватиканът трябва да се придържа към моралните въпроси", казва американският вицепрезидент Джей Ди Ванс, след като папа Лъв XIV заяви, че не се "страхува" от американското правителство. "Да, мисля, че в някои случаи би било по-добре Ватиканът да се придържа към моралните въпроси и да остави на президента на САЩ да се заеме с определянето на американската политика“, посочи Ванс.
Папа Лъв XIV каза, че ще продължи да говори против войната и след директната атака на президента на САЩ Доналд Тръмп срещу него, докато американският вицепрезидент Джей Ди Ванс обясни как Тръмп имал право да отговори щом папата коментира американската външна политика, за която отговаря Тръмп - в някои случаи било по-добре папата да се придържа към морални въпроси, а като са в конфликт с него сега, не било много тревожно.
I think that, in some cases, it would be best for the Vatican to stick to matters of morality.pic.twitter.com/bnma4UiiXv
Говорейки пред репортери на борда на самолета си, с който пътува към Алжир, той предупреди, че "се злоупотребява" с християнското послание. „Не искам да влизам в дебати с него. Не мисля, че с посланието на Евангелието е трябва да се злоупотребява по начина, по който го правят някои хора“, заяви папата.
„Ще продължа да говоря силно против войната, стремейки се да насърчавам мира, да насърчавам диалога и многостранните отношения между държавите, за да търся справедливи решения на проблемите“, отбеляза той.
„Твърде много хора „страдат“ по света днес. Твърде много невинни хора биват убивани. И мисля, че някой трябва да се изправи и да каже, че има по-добър начин“, каза в заключение папата.
"To put my message on the same plane as what the President has attempted to do here, I think is not understanding what the message of the Gospel is."
Video: Associated Press