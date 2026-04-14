Спорт:

"Не се справя добре": Тръмп отново атакува папата с провокативни думи (ВИДЕА)

14 април 2026, 6:32 часа 503 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Не мисля, че се справя много добре. Предполагам, че харесва престъпленията. Това каза американският президент Доналд Тръмп на въпрос на репортер защо напада папа Лъв XIV. "Не харесваме папа, който казва, че е добре да имаш ядрено оръжие. Не искаме папа, който казва, че престъпността е добре. Не съм голям фен на папа Лъв", обясни той.

"Ватиканът трябва да се придържа към моралните въпроси", казва американският вицепрезидент Джей Ди Ванс, след като папа Лъв XIV заяви, че не се "страхува" от американското правителство. "Да, мисля, че в някои случаи би било по-добре Ватиканът да се придържа към моралните въпроси и да остави на президента на САЩ да се заеме с определянето на американската политика“, посочи Ванс. 

Папа Лъв XIV каза, че ще продължи да говори против войната и след директната атака на президента на САЩ Доналд Тръмп срещу него, докато американският вицепрезидент Джей Ди Ванс обясни как Тръмп имал право да отговори щом папата коментира американската външна политика, за която отговаря Тръмп - в някои случаи било по-добре папата да се придържа към морални въпроси, а като са в конфликт с него сега, не било много тревожно.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Говорейки пред репортери на борда на самолета си, с който пътува към Алжир, той предупреди, че "се злоупотребява" с християнското послание. „Не искам да влизам в дебати с него. Не мисля, че с посланието на Евангелието е трябва да се злоупотребява по начина, по който го правят някои хора“, заяви папата.

„Ще продължа да говоря силно против войната, стремейки се да насърчавам мира, да насърчавам диалога и многостранните отношения между държавите, за да търся справедливи решения на проблемите“, отбеляза той. 

„Твърде много хора „страдат“ по света днес. Твърде много невинни хора биват убивани. И мисля, че някой трябва да се изправи и да каже, че има по-добър начин“, каза в заключение папата.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Доналд Тръмп папа Лъв XIV
Още от Америка
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес