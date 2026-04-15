"Някой да му каже, че Иран е убил поне 42 000 невинни": Тръмп с нови критики към папата

Американският президент Доналд Тръмп засили критиките си към папа Лъв XIV по повод войната в Иран, въпреки че предишните му нападки предизвикаха незабавна критика от страна на католиците и международната общност. "Някой да каже на папа Лъв, че Иран е убил поне 42 000 невинни, напълно невъоръжени протестиращи през последните два месеца и че е абсолютно неприемливо Иран да притежава ядрена бомба. Благодаря ви за вниманието към този въпрос. Америка се върна", написа Тръмп в публикация в Truth Social.
Trump tells Pope Leo that Iran "killed at least 42,000 innocent, completely unarmed protesters in the last two months."
The regime's treatment of its own people is indefensible.
Trump invoking Iranian protesters to win an argument with the Pope is hard to take seriously…
В отделен пост той насочи критиките си и към НАТО, като написа: "НАТО не ни подкрепи, и няма да ни подкрепи и в бъдеще".
Тръмп заяви, че няма да се извинява за по-ранните си нападки срещу Лъв XIV, когото в дълъг пост в социалните мрежи на 12 април нарече слаб по отношение на престъпността и "ужасен в областта на външната политика". Той обаче изтри пост с изображение, създадено с изкуствен интелект, на което се представя като фигура, наподобяваща Исус.
Италианският министър-председател Джорджа Мелони определи критиките на Тръмп към папата като "неприемливи".