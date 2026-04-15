"Някой да му каже, че Иран е убил поне 42 000 невинни": Тръмп с нови критики към папата

15 април 2026, 10:58 часа 429 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Някой да му каже, че Иран е убил поне 42 000 невинни": Тръмп с нови критики към папата

Американският президент Доналд Тръмп засили критиките си към папа Лъв XIV по повод войната в Иран, въпреки че предишните му нападки предизвикаха незабавна критика от страна на католиците и международната общност. "Някой да каже на папа Лъв, че Иран е убил поне 42 000 невинни, напълно невъоръжени протестиращи през последните два месеца и че е абсолютно неприемливо Иран да притежава ядрена бомба. Благодаря ви за вниманието към този въпрос. Америка се върна", написа Тръмп в публикация в Truth Social.

В отделен пост той насочи критиките си и към НАТО, като написа: "НАТО не ни подкрепи, и няма да ни подкрепи и в бъдеще".

Тръмп заяви, че няма да се извинява за по-ранните си нападки срещу Лъв XIV, когото в дълъг пост в социалните мрежи на 12 април нарече слаб по отношение на престъпността и "ужасен в областта на външната политика". Той обаче изтри пост с изображение, създадено с изкуствен интелект, на което се представя като фигура, наподобяваща Исус.

Италианският министър-председател Джорджа Мелони определи критиките на Тръмп към папата като "неприемливи".

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Доналд Тръмп война Иран папа Лъв XIV
