Няма прошка: Пентагонът излъчва на живо екзекуцията на масов убиец

Пентагонът обяви, че екзекуцията чрез разстрел на Нидал Малик Хасан – открил стрелба във военната база „Форт Худ“ в щата Тексас, ще бъде излъчвана на живо. Това се случва, след като министърът на отбраната Пийт Хегсет заяви, че „тя ще бъде публична“, предаде Асошиейтед прес. В интервю за консервативна медия Хегсет заяви, че екзекуцията на Хасан ще се състои във „Форт Худ“ на 3 декември. Хасан беше осъден за убийството на 13 души и раняването на други 32 при стрелба във военната база през 2009 година, пише БТА. Още: Бързи и агресивни графици: Пентагонът притиска оръжейните гиганти в САЩ

Ще се погрижим хората да я гледат

„Ще се погрижим хората да могат да я гледат, тя ще бъде публична“, заяви Хегсет.

The Pentagon says the execution of Nidal Hasan, convicted of killing 13 people and injuring 32 others in the 2009 Fort Hood shooting, will be livestreamed. https://t.co/DqZkO5S2M1 — Clash Report (@clashreport) October 8, 2026

На въпрос дали Хасан е отправил някакви последни искания или се е свързал с администрацията на Тръмп, Хегсет отговори кратко: „Не ме интересува. Ще се видим с него на 3 декември.“

По-късно представители на Пентагона уточниха, че екзекуцията ще бъде излъчвана на живо и че предстои да бъдат съобщени още подробности.

Говорителят на Пентагона Шон Парнел обяви в понеделник, че президентът Доналд Тръмп е одобрил екзекуцията на Хасан.

Хегсет отбеляза, че армията не е екзекутирала военнослужещ чрез разстрел от Втората световна война насам. Последната военна екзекуция е извършена на 13 април 1961 г., когато редникът от сухопътните войски Джон Бенет е екзекутиран чрез обесване.

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