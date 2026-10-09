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Няма прошка: Пентагонът излъчва на живо екзекуцията на масов убиец

09 октомври 2026, 5:52 часа 851 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Няма прошка: Пентагонът излъчва на живо екзекуцията на масов убиец

Пентагонът обяви, че екзекуцията чрез разстрел на Нидал Малик Хасан – открил стрелба във военната база „Форт Худ“ в щата Тексас, ще бъде излъчвана на живо. Това се случва, след като министърът на отбраната Пийт Хегсет заяви, че „тя ще бъде публична“, предаде Асошиейтед прес. В интервю за консервативна медия  Хегсет заяви, че екзекуцията на Хасан ще се състои във „Форт Худ“ на 3 декември. Хасан беше осъден за убийството на 13 души и раняването на други 32 при стрелба във военната база през 2009 година, пише БТА. Още: Бързи и агресивни графици: Пентагонът притиска оръжейните гиганти в САЩ

Ще се погрижим хората да я гледат

„Ще се погрижим хората да могат да я гледат, тя ще бъде публична“, заяви Хегсет.

На въпрос дали Хасан е отправил някакви последни искания или се е свързал с администрацията на Тръмп, Хегсет отговори кратко: „Не ме интересува. Ще се видим с него на 3 декември.“

По-късно представители на Пентагона уточниха, че екзекуцията ще бъде излъчвана на живо и че предстои да бъдат съобщени още подробности.

Говорителят на Пентагона Шон Парнел обяви в понеделник, че президентът Доналд Тръмп е одобрил екзекуцията на Хасан.

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Хегсет отбеляза, че армията не е екзекутирала военнослужещ чрез разстрел от Втората световна война насам. Последната военна екзекуция е извършена на 13 април 1961 г., когато редникът от сухопътните войски Джон Бенет е екзекутиран чрез обесване.

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Пентагон САЩ Екзекуция Пентагона
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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