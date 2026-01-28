Нови разкрития за стрелбата от федерални агенти в Минеаполис

Първият официален доклад на американските служби за сигурност относно инцидента, при който федерални агенти застреляха американския гражданин Алекс Прити в Минеаполис, показва, че двама от тях са стреляли по него, съобщи в. "Ню Йорк Таймс" и телевизия CBS News, цитирани от ДПА и БТА.

Според медиите, които се позовават на имейл с предварителните резултати от разследването, изпратен от Митническата и гранична служба (CBP) до членове на Конгреса на САЩ, първоначално агент от американската Гранична служба (USBP) е открил огън по Прити, следван от служител на Митническата и гранична служба.

Американската Гранична служба е мобилната, униформена правоприлагаща служба на Митническата и гранична служба.

Убийството на 37-годишния медик Алекс Прити, работил в болница за ветерани, разпали напрежението около масираните мерки на администрацията на Тръмп срещу имиграцията в градовете, управлявани от демократите, и предизвика възмущение, след като федерални служители обвиниха Прити за собствената му смърт, въпреки видеозаписите, показващи обратното.

Според съобщения в американски медии, цитиращи документа, в официалния доклад не се посочва, че Прити е посегнал към оръжието си, въпреки че администрацията на САЩ по-рано изказа предположения, че той е представлявал непосредствена заплаха.