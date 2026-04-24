Обвиниха американски войник, опитал се да спечели пари на гърба на Мадуро

Американски войник е обвинен в използване на вътрешна информация, за да спечели 400 000 долара чрез онлайн залог от залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро, съобщиха федерални служители, цитирани от Асошиейтед прес. Ганон Кен Ван Дайк е участвал в операцията по залавянето на Мадуро през януари и е използвал достъпа си до класифицирана информация, за да спечели пари на сайта за прогнози „Полимаркет“ (Polymarket), съобщи федералната прокуратура в Ню Йорк. Още: Мадуро опитал да купи ирански балистични ракети, способни да ударят САЩ?

Войник от специалните части

Още: САЩ свалиха санкциите срещу временния президент на Венецуела

Ван Дайк е войник от специалните сили и е участвал в планирането и изпълнението на операцията по залавянето на Николас Мадуро в продължение на около месец - от 8 декември 2025 г., според федералната прокуратура. Той е подписал споразумения, с които се е ангажирал да не разкрива „никаква класифицирана или чувствителна информация“, свързана с операциите, заяви прокуратурата.

Reporter: A special forces soldier who was involved in the capture of Maduro was arrested on suspicion of insider trading.



Trump: Was he betting that they would get him or wouldn’t get him?... I will look into it. pic.twitter.com/1EWXprY2H0 — Clash Report (@clashreport) April 23, 2026

„Всеки, притежаващ достъп до класифицирана информация, който мисли да се възползва от достъпа и знанията си за лична облага, ще бъде подведен под отговорност“, заяви директорът на ФБР Каш Пател и напомни, че никой не е над закона.

Николас Мадуро беше заловен на 3 януари т.г. по време на военна операция на САЩ в Каракас и откаран в Ню Йорк. Там той ще бъде съден за „наркотероризъм“ - обвинение, което бившият президент на Венецуела отрича.

Още: Чистка във Венецуела: Прекратиха десетки договори за петрол, подписани при Мадуро