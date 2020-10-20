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Опасност от цунами след силно земетресение в Аляска

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Опасност от цунами след силно земетресение в Аляска
Снимка: Getty Images/Guliver
Сеизмолозите регистрираха земетресение с магнитуд 7,4 край бреговете на Аляска. Това съобщава Американската геоложка служба, пише ТАСС. Епицентърът е бил разположен на 94 километра югоизточно от село Санд Пойнт, където живеят около 1 000 души.

Дълбочината на земетресението е била 41 километра. Американският национален център за предупреждение за цунами издаде предупреждение за цунами след земетресението.

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