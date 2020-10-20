Опасност от цунами след силно земетресение в Аляска
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Сеизмолозите регистрираха земетресение с магнитуд 7,4 край бреговете на Аляска. Това съобщава Американската геоложка служба, пише ТАСС. Епицентърът е бил разположен на 94 километра югоизточно от село Санд Пойнт, където живеят около 1 000 души.
Земетресение разлюля района на Своге
Земетресение е регистрирано в района на Своге в 20:41 часа. Магнитудът е 2,8, съобщи за Монитор дежурният сеизмолог от Националния инст...
Редактор:
Атанаска Маркова
Етикети: земетресение Аляска цунами