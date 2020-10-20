Опасност от цунами след силно земетресение в Аляска

Може ли управлението на Борисов да построи сигурна и работеща АЕЦ?

Да, естествено

Абе вие луди ли сте - те един път не могат да построят без ремонт на ремонта

Може и да намерят кой да я построи както трябва, но може и да не намерят

Не ме интересува