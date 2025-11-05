Жертвите след самолетната катастрофа в Кентъки растат (ВИДЕА)

Броят на жертвите от катастрофата на товарния самолет в американския щат Кентъки нарасна до най-малко седем души, съобщи губернаторът Анди Бешиър. Товарният самолет на американската куриерска и логистична компания UPS с трима души на борда се разби след излитане от международното летище в Луивил, щата Кентъки. Загинали са всички членове на екипажа и още четирима души. Бешиър предупреди, че броят на жертвите може да се увеличи. Има и няколко ранени.

The large UPS cargo plane that crashed and exploded was headed to Hawaii. Flight 2976 from Louisville, Kentucky had 3 crew members on board. In the video, it appears that the engine was on fire before gaining high altitude.

Не е ясно колко работници или клиенти са били на мястото по време на катастрофата. Бешиър заяви, че двама служители са в неизвестност. Пожарникарите претърсват останките за евентуални жертви.

Службите за спешна помощ в Луивил съобщиха, че е била издадена заповед за жителите на всички райони на север от летището до река Охайо да се подслонят на безопасно място.

"Ситуацията е сериозна", написа Бешиър в платформата "X", добавяйки, че е на път за Луивил.

Причините за инцидента

Причината за катастрофата, станала в промишлена зона в покрайнините на Луивил, не е ясна. Според Федералната авиационна администрация на САЩ (ФАА) самолетът е излетял от международното летище „Луивил Мохамед Али“ около 17:15 часа. Кадри от инцидента показват как секунди по-късно самолетът се разбива и избухва, като на мястото се вижда огромно огнено кълбо. Самолетът е паднал на около 5 км южно от летището.

BREAKING: Aerial footage shows the UPS cargo plane crash near Louisville, Kentucky airport.

Police confirm there are victims



pic.twitter.com/4eVyffJLDK — Morgan J. Freeman (@mjfree) November 4, 2025

Американската логистична компания UPS съобщи, че преустановява операциите по сортиране на пратки в разпределителния център "Worldport" - най-големият й център за обработка на пратки.

Самолетът е летял към Хонолулу, в американския щат Хавай, уточни ФАА.

Летището беше затворено след инцидента. Полетите до и от Луивил бяха временно преустановени.