Жертвите след самолетната катастрофа в Кентъки растат (ВИДЕА)

05 ноември 2025, 11:30 часа 364 прочитания 0 коментара
Броят на жертвите от катастрофата на товарния самолет в американския щат Кентъки нарасна до най-малко седем души, съобщи губернаторът Анди Бешиър. Товарният самолет на американската куриерска и логистична компания UPS с трима души на борда се разби след излитане от международното летище в Луивил, щата Кентъки. Загинали са всички членове на екипажа и още четирима души. Бешиър предупреди, че броят на жертвите може да се увеличи. Има и няколко ранени.

Не е ясно колко работници или клиенти са били на мястото по време на катастрофата. Бешиър заяви, че двама служители са в неизвестност. Пожарникарите претърсват останките за евентуални жертви.

Службите за спешна помощ в Луивил съобщиха, че е била издадена заповед за жителите на всички райони на север от летището до река Охайо да се подслонят на безопасно място.

"Ситуацията е сериозна", написа Бешиър в платформата "X", добавяйки, че е на път за Луивил. 

Причините за инцидента

Причината за катастрофата, станала в промишлена зона в покрайнините на Луивил, не е ясна. Според Федералната авиационна администрация на САЩ (ФАА) самолетът е излетял от международното летище „Луивил Мохамед Али“ около 17:15 часа. Кадри от инцидента показват как секунди по-късно самолетът се разбива и избухва, като на мястото се вижда огромно огнено кълбо. Самолетът е паднал на около 5 км южно от летището.

Американската логистична компания UPS съобщи, че преустановява операциите по сортиране на пратки в разпределителния център "Worldport" - най-големият й център за обработка на пратки.

Самолетът е летял към Хонолулу, в американския щат Хавай, уточни ФАА.

Летището беше затворено след инцидента. Полетите до и от Луивил бяха временно преустановени.

 

 

Виолета Иванова
