Парад на зомбита и таласъми се проведе в Чили (ВИДЕО)

Зомбита, таласъми и други същества участваха в "Зомби разходка" в чилийската столица Сантяго, пише AFP.

Хиляди се бяха маскирали и се разхождаха със страшните си погледи по улиците на чилийската столица преди Хелоуин.

Разхождащите се зомбита бяха придружени от „Камиона на ужасите“, превозно средство, което пускаше музика по маршрута им, допълва ABC-CBN.

VIDEO: Zombies, ghouls, and other creatures participate in Santiago's Zombie Walk -- with thousands strutting their scary looks on the streets of the Chilean capital ahead of Halloween pic.twitter.com/RlX2vyMVao