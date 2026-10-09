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Почина програмистката, спасила американската експедиция до Луната

09 октомври 2026, 13:32 часа 397 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Почина програмистката, спасила американската експедиция до Луната

Маргарет Хамилтън, американската програмистка, която заедно с екипа си разработи софтуера за мисиите Аполо, е починала в Кеймбридж на 90-годишна възраст. През юли 1969 г. именно създаденият от нея код помогна да се предотврати провалът на мисията "Аполо 11" с историческото кацане на Луната, защото имаше опасност тя да бъде прекъсната. Тогава астронавтите Нийл Армстронг и Бъз Олдрин се спуснаха към лунната повърхност в лунния модул Eagle, но бордовият компютър внезапно алармира, че е претоварен и имаше риск кацането да бъде отменено. 

Благодарение на своята програма обаче, Хамилтън успя да деактивира несъществени задачи, за да позволи на компютъра да продължи критичните операции. Претоварването бе преодоляно и в крайна сметка кацането на Луната се състоя. Ако това не бе направено, компютърът щеше да блокира напълно и кацането щеше да бъде анулирано в последните минути.

През 2016 г. Хамилтън получи Президентския медал за свобода, най-високото гражданско отличие на САЩ, за приноса ѝ към развитието на модерните технологии и космическата програма.

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НАСА починали Аполо 11 Маргарет Хамилтън
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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