Приближен на Лула да Силва сенатор е разследван за измами и корупция

Бразилската федерална полиция извърши обиски и конфискации в обекти, свързани с високопоставен сенатор и приятел на президента Луис Инасио Лула да Силва в рамките на разследване за измами и корупция. То засегна няколко политици преди парламентарните избори през октомври, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА. Полицията разследва подозрителни плащания към сенатора Жакес Вагнер, лидер на групата на Партията на трудещите се на Лула в Сената, като част от разследванията срещу закритата банка "Банко Мастер" и нейния компрометиран бивш главен изпълнителен директор Даниел Воркаро.

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Вагнер е първият голям съюзник на Лула, засегнат от мащабния скандал, който вече обхвана и кандидатиралия се за президент сенатор Флавио Болсонаро наред с други. Очаква се скандалът да има значителна роля на предстоящите избори.

В изявление, в което не бяха посочени заподозрени, полицията съобщи, че изпълнява 18 заповеди за претърсване и конфискации в щатите Баия и Сао Пауло и във Федералния окръг във връзка с факти, които може да представляват престъпления пасивна корупция, активна корупция и пране на пари.

Разследващите са открили данни, че сенаторът може да е получил неправомерни икономически облаги, включително чрез покупката на луксозен апартамент в Салвадор на стойност около 2,45 милиона реала, или приблизително 470 000 долара, се казва в съдебните документи.

Разследващите проверяват също дали Вагнер е използвал позицията си в Конгреса, за да придвижва въпроси от интерес за „Банко Мастер“, включително заеми, обезпечени със заплати, и правила за гарантиране на депозитите, посочват съдебните документи.

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Полицията иззе около 50 000 долара в Бразилия като част от вчерашната операция. Местни медии съобщиха, че средствата са били открити на адрес или адреси, свързани с Вагнер.

Попитан за парите в интервю за голямата бразилска телевизия „Банд“, Вагнер заяви, че няма какво да крие и че никога не е получавал пари от никого, свързан с „Банко Мастер“.

Вагнер отрече също да е имал значителни отношения с Воркаро, бившия ръководител на „Банко Мастер“, който в момента е в затвора. „Връзката ми с Даниел Воркаро на практика не съществува... Срещал съм се с Даниел само два пъти“, каза той.