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Лула де Силва към Тръмп: Харесвайте Болсонаро, но не се месете в изборите в Бразилия (ВИДЕО)

18 юни 2026, 6:43 часа 621 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Лула де Силва към Тръмп: Харесвайте Болсонаро, но не се месете в изборите в Бразилия (ВИДЕО)

Бразилският президент Лула де Силва се обърна към американския президент Доналд Тръмп и го призова да уважава суверенитета на страната. „Надявам се само, че Тръмп няма да наруши етичния кодекс сред нациите, които желаят суверенитетът им да бъде уважаван“, каза де Силва. „Що се отнася до мен, той може да продължава да харесва Болсонаро, бащата, сина, внука - нямам проблем с това. Но не се намесвайте в изборите в Бразилия, защото те са въпрос на бразилците“, категоричен бе той.

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Припомняме, че през май бразилският сенатор Флавио Болсонаро, един от водещите кандидати на президентските избори в Бразилия през октомври, съобщи в социалните мрежи, че се е срещнал днес с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом.

Най-големият син на бившия бразилски президент Жаир Болсонаро публикува и своя снимка с Тръмп в Овалния кабинет.

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Визитата идва в момент, когато предизборната кампания на сенатора забуксува, което се отразява в социологическите проучвания, където той е изпреварван от главният си съперник от левицата - настоящият бразилски президент Луиз Инасио Лула да Силва.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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