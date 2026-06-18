Лула де Силва към Тръмп: Харесвайте Болсонаро, но не се месете в изборите в Бразилия (ВИДЕО)

Бразилският президент Лула де Силва се обърна към американския президент Доналд Тръмп и го призова да уважава суверенитета на страната. „Надявам се само, че Тръмп няма да наруши етичния кодекс сред нациите, които желаят суверенитетът им да бъде уважаван“, каза де Силва. „Що се отнася до мен, той може да продължава да харесва Болсонаро, бащата, сина, внука - нямам проблем с това. Но не се намесвайте в изборите в Бразилия, защото те са въпрос на бразилците“, категоричен бе той.

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Brazilian President Lula to Trump:



I only hope that Trump does not violate the code of ethics among nations that wish to have their sovereignty respected.



As far as I'm concerned, he can keep liking Bolsonaro, the father, the son, the grandson — I have no problem with that.… pic.twitter.com/I3HXbxpPBc — Clash Report (@clashreport) June 17, 2026

Припомняме, че през май бразилският сенатор Флавио Болсонаро, един от водещите кандидати на президентските избори в Бразилия през октомври, съобщи в социалните мрежи, че се е срещнал днес с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом.

Най-големият син на бившия бразилски президент Жаир Болсонаро публикува и своя снимка с Тръмп в Овалния кабинет.

Визитата идва в момент, когато предизборната кампания на сенатора забуксува, което се отразява в социологическите проучвания, където той е изпреварван от главният си съперник от левицата - настоящият бразилски президент Луиз Инасио Лула да Силва.