Тежки наводнения в Кънектикът, обявиха бедствено положение (ВИДЕА)

Американският щат Кънектикът страда от тежки наводнения, предаде CNN.

В района е обявено бедствено положение. Заради лошото време в няколко града на щата бяха отнесени пътища и мостове.

В неделя следобед силен дъжд предизвика и свлачище, което доведе до изтичане на газ в град Данбъри, местните жители бяха евакуирани.

The US state of Connecticut suffers severe flooding - CNN



The region declared a state of emergency. Due to bad weather in several cities of the state washed away roads and bridges.



On Sunday afternoon, a heavy downpour also caused a landslide, which led to a gas leak in the… pic.twitter.com/hkJd5fN2Re