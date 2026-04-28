28 април 2026, 11:50 часа 445 прочитания 0 коментара
Без нито един изстрел: Заловиха един от най-търсените наркобосове в Мексико (ВИДЕО)

Мексиканските специални части арестуваха Аудиас Флорес, известен като Ел Хардинеро - един от висшите командири на могъщия картел „Ново поколение Халиско“ (CJNG). Той е бил задържан в Наярит. Той е един от ключовите лидери на картела CJNG. Властите го следят в продължение на 19 месеца и го арестуват без нито един изстрел.

Той има заповед за арест в Мексико и е издирван от властите на Съединените щати с цел екстрадиция. За залавянето му правителството на САЩ предложи награда от 5 милиона долара.

Видеоклипове, споделени в социалните мреж, показват въздушни кадри на ареста на Флорес, докато хеликоптери кръжат над главите му по време на операцията по арест, която според мексиканските военноморски сили е последвана от месеци наблюдение и е включвала над 500 войници, шест хеликоптера и няколко самолета.

Виолета Иванова Отговорен редактор
