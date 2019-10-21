Трите най-известни блондинки на Холивуд в един филм
Трите холивудски диви Никол Кидман, Марго Роби и Чарлийз Терон ще вземат участие в обща продукция. Филмът е за три жени, които влизат в сблъсък с основателя на Фокс Нюз.
Няма да повярвате каква е искала да бъде Никол Кидман
Известната актриса Никол Кидман е смятала да стане монахиня, когато порастне. "Аз съм много духовен човек и вярвам в Господ. Но очевид...
Редактор:
Тодор Беленски
Етикети: Никол Кидман Марго Роби Чарлийз Терон Холивуд
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