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Трите най-известни блондинки на Холивуд в един филм

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photo of Трите най-известни блондинки на Холивуд в един филм
Снимка: Getty Images/Guliver
Трите холивудски диви Никол Кидман, Марго Роби и Чарлийз Терон ще вземат участие в обща продукция. Филмът е за три жени, които влизат в сблъсък с основателя на Фокс Нюз.

Лентата на режисьора Джей Раул проследява краха на основателя и директор на Фокс Нюз Роджър Ейлс, който е обвинен в сексуални посегателства и тормоз на служители.

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Звездната тройка е в ролите на трите журналистки, решили да се противопоставят на шефа си и на шовинизма. Кидман играе Гретчен Карлсън, Терон играе Мегън Кели, а Марго Роби - Кейл Посписил.

Ейлс подаде оставка през 2016 г., след като беше директор на Фокс близо 20 години.

Actualno.com

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