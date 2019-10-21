Трите най-известни блондинки на Холивуд в един филм

Трите холивудски диви Никол Кидман, Марго Роби и Чарлийз Терон ще вземат участие в обща продукция. Филмът е за три жени, които влизат в сблъсък с основателя на Фокс Нюз.

Лентата на режисьора Джей Раул проследява краха на основателя и директор на Фокс Нюз Роджър Ейлс, който е обвинен в сексуални посегателства и тормоз на служители.Звездната тройка е в ролите на трите журналистки, решили да се противопоставят на шефа си и на шовинизма. Кидман играе Гретчен Карлсън, Терон играе Мегън Кели, а Марго Роби - Кейл Посписил. Ейлс подаде оставка през 2016 г., след като беше директор на Фокс близо 20 години.