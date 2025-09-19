Войната в Украйна:

19 септември 2025, 20:40 часа 435 прочитания 0 коментара
Тръмп обяви кога ще отиде на крака при Си Дзинпин, той също щял да дойде в САЩ - някога

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че телефонният му разговор с китайския авторитарен държавен глава Си Дзинпин бил много продуктивен и бил постигнат напредък по много важни за САЩ и Китай теми. Тръмп, разбира се, направи изявлението в личната си социална мрежа Truth Social.

В изявлението Тръмп казва, че ще отиде на посещение в Китай в началото на 2026 година, както и че ще се види със Си Дзинпин лично на срещата на APEC (Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество) в Южна Корея. Годишната среща на APEC ще се проведе от 27 октомври до 1 ноември, 2025 година. Това ще бъде вторият път, когато Южна Корея е домакин на срещата на върха, след като преди това беше домакин през 2005 година. Тръмп твърди още, че Си Дзинпин също щял да дойде в САЩ, но "в удобно време" - т.е., за разлика от самия Тръмп, който вече даде приблизителен срок за визита, тази на китайския президент изобщо не е уточнено дори приблизително кога ще се случи. На дипломатически език това ясно показва кой държи по-силната ръка в картите в тази ситуация.

Като важни теми, по които имало напредък с Китай, Тръмп посочи и войната в Украйна. И още - търговията с фентанил и сделката за TikTok. По отношение на сделката за социалната мрежа обаче американският президент не казва, че всичко е уредено.

Ивайло Ачев
