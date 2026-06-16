Тръмп пак говори за Гренландия пред Г-7, поиска да открадне часовника на Макрон и получи футболна тениска от Мерц (ВИДЕО)

Докато се настаняваше преди среща по въпроса за Украйна в рамките на събитието на върха на Г-7 в Евиан (Франция), американският президент Доналд Тръмп беше записан от включен микрофон да говори по една от горещите за Европа теми. Той явно е обсъждал с председателя на Европейския съвет Антонио Коща темата за Гренландия - най-големия остров на Земята, който е под короната на Кралство Дания и който републиканецът не крие амбиции да контролира.

„Разбираш ли?“, попитал Тръмп, след което направил пауза и погледнал Коща, цитиран от Associated Press. „Гренландия". Началото и краят на разговора обаче не се разбрали и няма повече информация по темата.

Европейските политици от целия континент бяха възмутени, когато през януари Тръмп заплаши да завземе големия арктически остров. Идеята породи опасения от разпадане на военния алианс на НАТО и подтикна Дания да увеличи военното си присъствие там. Няколко европейски партньори – включително Франция, Германия, Великобритания, Норвегия, Швеция и Нидерландия – изпратиха малък, символичен брой войници на острова.

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Часовникът на Макрон

В момент, характеризиращ се с по-леко настроение, микрофонът улови Тръмп да се шегува, че ще открадне часовника на френския президент Еманюел Макрон.

След като един от лидерите попитал къде е отишъл Макрон по време на работния обяд, канадският премиер Марк Карни е казал: „Оставил е часовника си тук. Разполагаме с часовника му".

„Дай ми го, ако е тръгнал, дай ми го“, отговорил Тръмп, а групата се разсмяла.

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Мерц подари на Тръмп тениска на германския национален отбор с №47

🎁 Merz gifts Trump a Germany national team jersey with No. 47



On the sidelines of the G7 summit in Évian, France, German Chancellor Friedrich Merz presented Donald Trump with a Germany national football team jersey bearing the name Trump and the number 47 — a reference to Trump… https://t.co/okJll8wgBa pic.twitter.com/Tey35pZsv5 — NEXTA (@nexta_tv) June 16, 2026

В рамките на срещата на Г-7 в Евиан германският канцлер Фридрих Мерц подари на Доналд Тръмп фланелка на германския национален отбор по футбол с името „Тръмп“ и номер 47 - препратка към факта, че Тръмп е 47-ият президент на Съединените щати. Подаръкът бе по повод 80-ия рожден ден на президента, който той отпразнува в неделя.

AFP отбелязва обаче, че Тръмп се интересува повече от бойните спортове, отколкото от футбола. За рождения си ден той организира събитие на UFC на тревата пред Белия дом и пропусна откриващия мач на САЩ от Световното първенство по футбол на родна земя.

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